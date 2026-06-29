Supergirl enttäuscht massiv an den Kinokassen: DC-Chef reagiert sofort

Nachdem ersten Wochenende steht fest: Supergirl wird kein Überflieger an den Kinokassen. Doch was bedeutet das für die Zukunft des neu gestarteten DC-Universums?

Mit Supergirl ist letzte Woche der zweite große Film aus dem neuen DC-Universum gestartet. Die Kritiken waren lauwarm und die Begeisterung vieler Fans hielt sich in Grenzen. Das spiegelt sich nun auch in den konkreten Kinozahlen. Nach dem Erfolg von Superman erlebt seine Cousine eine Bruchlandung.

Supergirl bleibt weit hinter den Erwartungen zurück

Wie der Hollywood Reporter berichtet, konnte Supergirl am Startwochenende nur 38 Millionen US-Dollar in den USA einspielen. Das ist deutlich weniger als die Prognosen, die dem Film 50 Millionen US-Dollar eingeräumt hatten. International kommen weitere 30 Millionen dazu, sodass Supergirl weltweit bei 68 Millionen US-Dollar steht.

Im Box-Office-Bericht von Variety heißt es, dass Supergirl mit einem Budget von 170 Millionen US-Dollar daherkommt. Damit ein solcher Blockbuster schwarze Zahlen schreibt, müsste er aufgrund von zusätzlichen Marketingkosten und geteilten Einnahmen mit den Kinos das Zwei- bis Dreifache seiner Produktionskosten einspielen.

Eine Quelle von Variety beziffert den Break-Even-Point jedoch etwas darunter: Angeblich könnte Supergirl schon ab 300 Millionen US-Dollar profitabel werden. Zum Vergleich: Der letztes Jahr gestartete Superman hat 619 Millionen US-Dollar bei einem Budget von 225 Millionen US-Dollar eingespielt – und gilt in Warner-Kreisen als Erfolg.

In Deutschland sieht die Sache nicht besser aus, im Gegenteil: Supergirl hat es zum Start nur auf Platz 4 der Kinocharts geschafft. Wie das hiesige Branchenmagazin The Sport aufschlüsselt, kommt der Superheldinnen-Blockbuster auf 50.000 verkaufte Tickets und Einnahmen von 550.000 Euro. Superman startete dreimal so gut.

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Das neue DC-Universum geht trotzdem weiter

Hit and Miss: Die Zukunft des neuen DC-Universums ist vorerst nicht in Gefahr, wie Produzent Peter Safran gegenüber der New York Times bestätigt. Gemeinsam mit Regisseur James Gunn fungiert Safran als Co-Chef von DC Studios. Ein finanzieller Misserfolg legt noch nicht das gesamte Franchise lahm:

Auch wenn Supergirl unsere Erwartungen an den Kinokassen nicht erfüllt hat, ist der Film doch nur ein Teil einer umfassenderen, langfristigen Strategie bei DC Studios, von der wir weiterhin überzeugt sind.

Mit Lanterns erwartet uns noch dieses Jahr im August der Start der ersten Live-Action-Serie aus dem von Gunn und Safran geschaffenen DC-Universum. Auch der nächste Film steht schon fest: Clayface sorgt ab Oktober für unheimliche Körpertransformationen auf der großen Leinwand – und nächstes Jahr im Sommer kommt Man of Tomorrow.

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Bis dahin dürfen wir gespannt sein, wie sich Supergirl entwickelt. In den USA hat der Film vom Publikum den CinemaScore B- erhalten. Mit allzu guter Mundpropaganda ist somit nicht zu rechnen. Dennoch könnte das actiongeladene Weltraumabenteuer als kurzweiliger Sommer-Blockbuster weiterhin Menschen ins Kino locken.