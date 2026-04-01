"Nicht jeder Film ist für jeden geeignet": Supergirl Milly Alcock ist auf vorhersehbare Kritik vorbereitet

Heldinnen haben es nicht immer und überall leicht. Das weiß auch Supergirl-Star Milly Alcock, die sich durch House of the Dragon schon mit gewissen Nerd-Fankreisen auskennt.

Auf Superman folgt dieses Jahr Supergirl im relativ neuen DCU. Zum Film von Regisseur Craig Gillespie und Drehbuchautorin Ana Nogueira gab es gestern erst den ausführlichen Trailer zu sehen: Er inszeniert die Kryptonierin Kara als abgebrühte Rächerin, die im Gegensatz zu ihrem berühmterem Super-Cousin schon Teenagerin war, als ihre Heimat zerstört wurde.

Titelstar Milly Alcock hat auch schon den Röntgendurchblick und sieht einen vorhersehbaren Backlash kommen, auf den sie sich mental längst vorbereitet hat.

Hier noch mal der Supergirl-Trailer:

Supergirl - Trailer (English) HD

"Ich kann nur ich selbst sein": Supergirl Milly Alcock geht cool mit Kritik um

Im Gespräch mit Vanity Fair ging Alcock vor kurzem darauf ein, wie ihre Rolle als Drachenprinzessin in der Fantasyserie House of the Dragon sie bereits auf ganz bestimmte Kommentare und Kritik aus berüchtigten Nerd-Fandoms vorbereitet habe:

Es hat mich auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht, dass allein als Frau in diesem [Hollywood-]Raum zu existieren etwas ist, worüber die Leute Kommentare abgeben. Wir haben uns sehr daran gewöhnt, diesen seltsamen Besitz über die Körper von Frauen auszuüben. Ich kann sie nicht wirklich aufhalten. Ich kann nur ich selbst sein.

Zusätzlich wurde die Supergirl-Darstellerin, die sich seit dem Game of Thrones-Spin-off von Blockbuster-Produktionen ferngehalten hatte, mit der Kritik an Superheld:innenfilmen von Hollywood-Größen wie Ridley Scott und Martin Scorsese konfrontiert. Letzter hatte Filme von DC und Marvel mit Vergnügungsparks verglichen, was zwar schon im letzten Jahrzehnt (!) über die Bühne ging, aber immer noch aufgewärmt wird. Alcock reagierte auch hier gelassen:

Ich verstehe es. Sie sind schon verdammt lange dabei und machen phänomenale Filme. Nicht jeder Film ist für jeden geeignet. Die Schönheit der Kunst liegt darin, dass man wählerisch sein kann.

Klingt so, als hätte sie als Kara auch eine hervorragende Diplomatin für ihren fiktiven Heimatplaneten abgegeben.

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Wann fliegt der neue Supergirl-Film auf die Leinwand?

Nach ihrem Cameo-Auftritt im Superman-Film beginnt Milly Alcocks eigenes Supergirl-Filmabenteuer am 25. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Dieses basiert auf dem Comic Supergirl: Woman of Tomorrow und lässt die Maid aus Stahl quasi zur weiblichen John Wick des DC-Universum werden, nachdem man ihren Hund Krypto vergiftet hat.