Supernatural-Star Jared Padalecki hat seinen ersten Film seit 16 Jahren gedreht – er kommt zu Netflix und war ein BookTok-Hype

15 Jahre lang lief Supernatural im Fernsehen und machte Jared Padalecki zum Star. Nach weiteren erfolgreichen Serien spielt der Schauspieler nun erstmals seit 2009 wieder in einem Film mit.

Bei Netflix könnt ihr nicht nur 230 Stunden der beliebten Fantasy-Serie Supernatural streamen, sondern bald auch die Filmrückkehr von Serienstar Jared Padalecki sehen. Der bestätigte nun über seinen Instagram-Account das Ende der Dreharbeiten zur RomCom Guarding Stars. Damit spielt der Schauspieler 16 Jahre nach Freitag der 13. wieder in einem Film mit.

Supernatural-Star Padalecki bald in Netflix-RomCom zu sehen

Mit einem Selfie bedankte sich Padalecki jetzt unter dem Beitrag bei der kanadischen Stadt Calgary, in der gedreht wurde:



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Hey Calgary, danke, dass ihr diesen nervigen Texaner für einen kurzen Moment in eurer Stadt habt bleiben lassen.

Gleichzeitig lobte er die Bewohner:innen als unglaubliche Gastgeber:innen und zeigte sich dankbar für die Unterstützung vor Ort. Auf den vielen Schnee hätte der Texaner allerdings verzichten können: "Ich habe mir den A***h abgefroren".

BookTok-Hype Guarding Stars kommt zu Netflix

Guarding Stars basiert auf dem Bestseller-Roman The Bodyguard von Katherine Center und erzählt die Geschichte einer Personenschützerin, gespielt von Leighton Meester (Gossip Girl), die einen berühmten Schauspieler (Padalecki) beschützen muss. Zum Cast gehört auch Andie MacDowell, die in den 90er Jahren mit Filmen wie Vier Hochzeiten und ein Todesfall sowie Und täglich grüßt das Murmeltier selbst zum beliebten RomCom-Star wurde.

Für Regisseurin Elizabeth Allen Rosenbaum war Social Media ein großer Faktor, um sich dem Projekt anzunehmen, wie sie gegenüber Netflix' eigener News-Seite Tudum erzählte: "Ich begann, der BookTok-Kultur große Aufmerksamkeit zu schenken, rund um den Erfolg meines letzten Netflix-Films Purple Hearts."

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Sie freue sich über den Enthusiasmus der Leser:innen und die Zusammenarbeit mit Center, die sich laut Allen begeistert zeigte, die Geschichte in die Weihnachtszeit zu verlegen: "Das sorgt für eine wunderschöne Kulisse, vor der die Funken zwischen den beiden noch heller sprühen."

Für Padalecki beginnt mit dem Projekt ein neues Kapitel, nachdem er sich in den letzten 16 Jahren nur noch Serien wie The Boys, Walker oder Fire Country gewidmet hatte. Einen genauen Starttermin für Guarding Stars hat Netflix noch nicht bekannt gegeben, jedoch ist eine Veröffentlichung zur Weihnachtszeit 2026 wahrscheinlich.