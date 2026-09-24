Supernatural-Star Jensen Ackles will jetzt Reacher Konkurrenz machen: Seine neue Thrillerserie hat 36 Buchvorlagen

Seiner Amazon Prime-Serie Countdown wurde nach Staffel 1 der Stecker gezogen, jetzt startet Supernatural-Star Jensen Ackles einen neuen Versuch, zu dem wir hier alle Infos haben.

Jensen Ackles und Amazon greifen Reacher mit neuer Serie an

Jensen Ackles geht, wird sein größter Erfolg bald nicht mehr Supernatural oder The Boys sein, sondern eine neue Amazon-Serie namens Rules of Prey . Die basiert auf einer bis dato 36-teiligen Romanreihe und klingt, als dürften sich Reacher -Fans ordentlich drauf freuen.

Neben dem The Boys-Spin-off Vought Rising wird Ackles auch in Zukunft alle Hände voll zu tun haben, wie Deadline berichtet. Seine Amazon-Serie Countdown wurde zwar nach nur einer Staffel abgesetzt, aber das hält Amazon MGM nicht davon ab, es einfach nochmal mit einer anderen Thriller-Verfilmung zu probieren.

Dabei dreht es sich um Rules of Prey und die Adaption eines John Sandford-Romans. Der ist Teil einer riesigen Buchreihe, von der wir dann auch die anderen Teile noch in Serienform serviert bekommen könnten, wenn die 1. Staffel ordentlich bei Amazon zündet.

Darum wird es in Rules of Prey gehen

Lucas Davenport (Jensen Ackles) war früher Detective, hat den Job aber eigentlich schon vor geraumer Zeit an den Nagel gehängt. Bis er unfreiwillig wieder in die Polizeiarbeit hineingezogen wird, weil sich eine Mordserie direkt an ihn persönlich zu richten scheint.

Jensen Ackles wird als brillanter Ermittler und Tausendsassa gar nichts anderes übrigbleiben, als sich Hals über Kopf in die Untersuchungen zu stürzen. Das soll zu einem intensiven, psychologischen Duell zwischen ihm und dem wohl nicht weniger intelligenten Serienkiller führen soll.

Rules of Prey wird ein MGM+ Original mit Reacher-Anleihen

Hinter Rules of Prey steckt Showrunner Bruce Terris, der mit DTF St. Louis gerade erst einen veritablen Kritiker-Liebling verzapft hat. Daniel Sackheim (Better Call Saul, True Detective) führt bei den ersten zwei Folgen Regie. Die 1. Staffel soll acht Episoden umfassen und im Laufe des Jahres 2027 erscheinen. Produziert wird die Serie für MGM+, das wir in Deutschland bequem als Channel von Amazon abonnieren können.

Angesichts der ausufernden Buch-Vorlage über einen brillanten und rauen Ermittler – mit Vergangenheit bei der Polizei – werden natürlich Erinnerungen an Reacher bei Amazon Prime wach. Sämtliche Beteiligten dürften auf einen ähnlich großen Erfolg hoffen. Sowohl Reacher als auch Sandford sind schlagkräftige Männer mit messerschafem Verstand und einem unerschütterlichen, moralischen Kompass. Das klingt nach dem perfekten Nachschub für Reacher- und Neagley-Fans.

Auch wenn Jensen Ackles dann wirklich schwer beschäftigt wäre und nicht nur seine Gastauftritte in Tracker sowie das The Boys-Prequel Vought Rising, sondern eben auch noch mehr Rules of Prey in seinem Terminkalender unterbringen müsste. Langeweile hat er nicht.