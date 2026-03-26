Susan Sarandon nach ihrem Ausschluss aus Hollywood: „Ich wurde als abschreckendes Beispiel benutzt, was man nicht tun sollte“

Susan Sarandon wurde kürzlich mit einem Ehren-Goya ausgezeichnet, einem sogenannten "spanischen Oscar". Sie nutzte die Plattform, um über ihren Ausschluss aus Hollywood aufzuklären.

Hollywood-Ikone Susan Sarandon (Thelma & Louise) musste der Traumfabrik kürzlich notgedrungen den Rücken kehren. Die 79-Jährige ist derzeit eines der prominentesten Beispiele dafür, wie politische Aussagen der eigenen Karriere trotz hoher Bekanntheit schaden können – bis zum Ausschluss aus der Filmproduktion in Los Angeles.

Am 28. Februar 2026 fand die 40. Goya-Preisverleihung in der spanischen Großstadt Barcelona statt. Es ist der wichtigste spanische Filmpreis und Susan Sarandon darf seitdem einen Ehren-Goya ihr Eigen nennen, der ihre gesamte Karriere preist – von ihrem Durchbruch mit The Rocky Horror Picture Show 1975 an. Sie berichtete emotional von ihren Erfahrungen und ihrem Ausschluss aus Hollywood vor knapp drei Jahren.

"Wenn wir nur das Schlimmste sehen, verlieren wir jegliche Fähigkeit, etwas zu unternehmen": Susan Sarandon hielt emotionale Rede

"Ich weiß, dass mich das gleich zum Weinen bringen wird", startete Susan Sarandon die emotionale Rede. 2023 wurde sie von ihrer Hollywood-Schauspielagentur fallen gelassen, nachdem sie sich Israel-kritisch zum Israel-Hamas-Konflikt und dem Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen äußerte, berichtete damals unter anderem der Guardian . Sie schilderte bei der Preisverleihung die Auswirkungen auf ihr Leben:



Ich wurde von meiner Agentur gefeuert, und zwar speziell dafür, dass ich demonstriert und mich zu Gaza geäußert habe, weil ich einen Waffenstillstand gefordert habe. Es wurde für mich unmöglich, auch nur im Fernsehen aufzutreten. Ich weiß nicht, ob sich das in letzter Zeit geändert hat. Ich konnte keine großen Filme drehen oder irgendetwas tun, das mit Hollywood in Verbindung stand.

Dieses Zitat teilte auch der spanische Ableger des Hollywood Reporters auf Instagram mit einem Foto von Sarandon am Abend der Preisverleihung:

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Sie fühlte sich als Exempel: "Ich wurde als abschreckendes Beispiel benutzt, was man nicht tun sollte." Für einen Teil ihrer Aussagen hatte sich Susan Sarandon damals aber auch entschuldigt, wie Variety 2023 berichtete, da er drohend gegenüber der jüdischen Gemeinde in den USA aufgefasst wurde.

Bei der Preisverleihung wollte Sarandon aber nicht nur über sich und ihre Karriere reden. Sie wollte auch Hoffnung auf Veränderung machen und lobte den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez aus der sozialdemokratischen Partei PSOE (Partido Socialista Obrero Español):

In einem Umfeld, in dem man Unterdrückung und Zensur spürt, ist es für uns in den Vereinigten Staaten so wichtig, Spanien zu sehen, den Präsidenten zu sehen und zu hören, was er sagt und welche Unterstützung er in Bezug auf Gaza leistet – und zu sehen, dass Schauspieler wie Javier Bardem mit einer so starken Stimme vortreten.

Sie appellierte an Zivilcourage und eine warme Zwischenmenschlichkeit, indem sie den Historiker Howard Zinn zitierte:

In schwierigen Zeiten Hoffnung zu haben, ist nicht nur naiver Romantizismus. Es basiert auf der Tatsache, dass die Geschichte der Menschheit nicht nur eine Geschichte der Grausamkeit ist, sondern auch des Mitgefühls, der Aufopferung, des Mutes und der Güte. Was wir in dieser komplexen Geschichte hervorheben, wird unser Leben bestimmen.

Sie forderte einen optimistischen Blick, der nicht lähmt: "Wenn wir nur das Schlimmste sehen, verlieren wir jegliche Fähigkeit, etwas zu unternehmen."

Susan Sarandon ist nicht der einzige Hollywood-Star, dessen Karriere wegen politischer Aussagen litt

Nicht nur Susan Sarandon äußerte sich in Hollywood zum Israel-Hamas-Konflikt und den Angriffen Israels im Gazastreifen. Scream-Star Melissa Barrera ist ein weiteres prominentes Beispiel. Sie wurde von Scream 7 gefeuert, nachdem sie Posts mit Kritik an Israels Angriffen im Israel-Hamas-Konflikt auf Social Media teilte. Entlassen wurde Barrera, weil Teile ihrer Aussagen von der Filmproduktionsfirma hinter Scream 7, Spyglass, als antisemitisch aufgefasst wurden, berichtete Variety .

Es gibt zahlreiche weitere Darsteller:innen, die sich ähnlich wie Barrera und Sarandon kritisch gegen Israels Kriegsführung aussprechen. Im Februar 2026 wurde ein offener Brief im Rahmen der Berlinale von Dutzenden Stars wie Tilda Swinton und dem von Sarandon genannten Javier Bardem verfasst, dass sich das größte deutsche Filmfestival gegen den laut Aussagen des Briefes, "Völkermord Israels", positionieren soll. Das berichtete unter anderem das Branchenmagazin Deadline .

Susan Sarandon dreht weiterhin Filme, allerdings nicht mit großen Hollywoodstudios. Sie war zuletzt in der wundervollen Netflix-Komödie Nonnas zu sehen. Vier kommende Projekte stehen auf dem Plan, darunter der Fantasy-Thriller Unmerciful Good Fortune mit Antonio Banderas und das Drama The Accompanist mit Aubrey Plaza.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer Schwesterseite Adorocinema erschienen.