Sylvester Stallone enthüllt unfassbaren Plan für neuen Rambo-Film: "Jeder dachte, ich bin verrückt"

John Rambo ist neben Rocky die größte Kultrolle von Sylvester Stallone. Wenn es nach dem Action-Star gegangen wäre, hätte er sie auch noch einmal gespielt – aber ganz anders als erwartet.

In insgesamt fünf Rambo-Filmen schlüpfte Sylvester Stallone in die titelgebende Rolle des gnadenlosen Vietnamkriegs-Veteranen. Für das geplante Prequel John Rambo, das die Vorgeschichte der Kultfigur erzählen soll, übergibt die Action-Ikone nach über vierzig Jahren den Staffelstab an seinen Kollegen Noah Centineo. Wenig verwunderlich, schließlich geht der mittlerweile 79-jährige Stallone nun wirklich nicht mehr als junge Version der Ein-Mann-Armee durch. Für den Hollywood-Star jedoch nur ein kleines Hindernis, das er für einen neuen Rambo-Film auf kuriose Weise umgehen wollte.

Wie er nun nämlich im Bingeworthy-Podcast von The Playlist verriet, hatte Stallone vor ein paar Jahren eine ganz spezielle Idee, wie eine Rambo-Vorgeschichte mit IHM in der Hauptrolle hätte funktionieren können. Ihr ahnt es vielleicht auch schon ...

Sylvester Stallone wollte neuen Rambo-Film mit KI drehen

Demnach pitchte er damals den Vorschlag, das Rambo-Prequel komplett mit KI-Technologie zu drehen. So hätte man Stallones Gesicht problemlos verjüngen und ihn als jungen Mann im Vietnamkrieg präsentieren können. Doch die Idee kam wenig überraschend gar nicht so gut an, wie Stallone verriet: "Jeder dachte, ich bin verrückt."

Er persönlich habe KI aber für "ausgereift genug" gehalten, um seine 18-jährige Version glaubwürdig darstellen zu können. Die Story des Films hatte er sogar auch schon parat, wie er in einem aktuellen Interview mit Screen Rant erklärte:

Ich wollte, dass Rambo der netteste Junge der Schule ist, der Jahrgangsbeste, der Ballkönig und all das. Und als er nach Vietnam geht, denkt er, dass es ein dreiwöchiger Einsatz wird, und dann sieht man, wie er gefoltert und gefangen genommen wird, wie seine Freunde ermordet werden, eins nach dem anderen, und [sein] Leben in Saigon.

Auch wenn Stallones Prequel-Plot nicht ganz uninteressant klingt, steht die von ihm angedachte KI-Umsetzung auf einem ganz anderen Blatt. Das sogenannte "De-Aging", also die digitale Verjüngung von Darsteller:innen, sorgte in der Vergangenheit bereits häufiger für Kontroversen und stellt nicht gerade die Sternstunden des Filmemachens dar.

Ein komplett mit KI gedrehter Rambo-Film hätte wohl auch unter Fans des Franchises für einen großen Aufschrei gesorgt. Da klingt ein Neuanfang mit einem anderen Star in der Rolle doch schon wie die deutlich bessere Alternative.

Ohne Stallone: Wann kommt der neue Rambo-Film in die Kinos?

Das von Jalmari Helander (Sisu) inszenierte Rambo-Prequel mit Noah Centineo soll ab nächstem Jahr in Thailand gedreht werden. Vor 2027 brauchen wir also nicht mit dem Kinostart des Films rechnen.