Sylvester Stallone enthüllt erstmals, wie die Rocky-Reihe seinen Körper zerstört hat: "Forderte einen schrecklichen Tribut"

Es ist keine Überraschung, dass Action-Star Sylvester Stallone extreme Strapazen für Rollen in Rocky und Rambo eingegangen ist. Wir erklären euch, welche Details er jetzt erstmals dazu verraten hat.

Hollywood-Stars reden öffentlich nie darüber, doch erstaunlich durchtrainierte Körper für Filmrollen entstehen praktisch nie natürlich. Substanzen wie Steroide sind ein Muss, um besser auszusehen als der Rest, und nur selten sprechen Schauspieler wie Reacher-Star Alan Ritchson offen über den Gebrauch. Jetzt hat auch Action-Legende Sylvester Stallone (Cop Land) erstmals detailliert erzählt, wie extrem sich sein Training für die Rocky-Filme auf seine Gesundheit ausgewirkt hat.

Sylvester Stallone nahm Steroide und litt unter Bulimie für Rocky

Laut dem Hollywood Reporter sprach Sly in einem aktuellen Interview mit der New York Times zum ersten Mal offen über die Auswirkungen, die seine extrem definierte Statur als Boxer Rocky Balboa auslöste. Um seinen Körperfettanteil konstant extrem niedrig zu halten, geriet Stallone schließlich in eine Essstörung:

Dann wurde es zur Besessenheit. Wirklich schlimm. Es ging so weit, dass ich Bulimie bekam. Das erfahrt ihr hier zuerst. Während der Arbeit an Rocky III kam ich auf einen Körperfettanteil von 2,6 Prozent und konnte nichts mehr bei mir behalten. Oder ich wollte es gar nicht behalten, weil ich so besessen davon war, dieses Fitnesslevel zu halten – buchstäblich eine Art zwanghafter Körperkult. Und niemand schafft das ohne Zusatzstoffe und Drogen, Punkt. Mir ist egal, was die Leute sagen.

Der Star gibt im Interview zu, dass er selbst auch Steroide genutzt hat, um seinen Rocky-Körper erreichen und halten zu können:

Oh mein Gott, das muss man. Aber man muss es einfühlsam angehen – sechs Wochen drauf, sechs Wochen Pause. Die Leute sagen: 'Oh, so etwas kommt doch nicht von allein.' Nein, das kommt nicht von allein. Aber das hat auch einen schrecklichen Tribut gefordert.

Über die Jahre hat sich Stallones Sicht auf seinen Körper verändert, der außerdem zahlreiche Verletzungen erlitt. Der Star bezeichnet es heute offen als Missbrauch seiner eigenen Gesundheit.

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Mehr über die intensive Entstehungsgeschichte des Stallone-Klassikers Rocky erfahrt ihr bald im Kino. In dem Biopic I Play Rocky verkörpert Anthony Ippolito (The Offer) den Schauspieler, der mit dem selbstgeschriebenen Drehbuch zu dem Boxfilm-Meilenstein zu einem der größten Hollywood-Stars aller Zeiten aufsteigt. In Deutschland startet I Play Rocky am 26. November in den Kinos.