"Davon habe ich mich nie erholt": Sylvester Stallone verrät Fehler bei Expendables, den er bis heute bereut

Beim Dreh zum ersten Expendables-Film hat Sylvester Stallone einen Stunt zu exzessiv durchgezogen und eine drastische Verletzung erlitten. Vor zwei Jahren sprach er darüber, dass er sich bis dato nicht vollständig davon erholen konnte.

Als eine der größten Action-Legenden der Filmgeschichte macht Sylvester Stallone auch im höheren Alter noch viel dafür, um diesen Status zu behalten. Beim Dreh zu The Expendables aus dem Jahr 2010, für den er neben der Hauptrolle auch Regie führte, hat er es aber übertrieben. Erst 2024 hat Sly davon erzählt, dass er dadurch vielleicht irreparable Folgeschäden davon getragen hat.

The Expendables-Verletzung belastet Sylvester Stallone bis heute

Laut Deadline sprach der Star in einer Folge der 2. Staffel seiner Reality-Show The Family Stallone über eine drastische Verletzung, die er sich damals bei den Dreharbeiten zum ersten The Expendables-Teil zugezogen hat. Bei dem Stunt wird er von Steve Austin in einer Kampfszene gegen die Wand geschleudert. Sly ließ die Szene als Regisseur aber nicht nur einmal, sondern häufiger filmen.

Hier könnt ihr euch die volle Action-Szene ansehen:

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Die Folgen waren eine Schulterluxation (Auskugelung des Oberarmkopfes) und ein Bruch im Nacken. Stallone musste sich daher sieben Operationen unterziehen, doch die körperlichen Schäden spürte er bis 2024 und voraussichtlich heute noch:

Ich habe mich nie davon erholt. Nach diesem Film war es physisch nie mehr dasselbe. Deshalb warne ich die Leute: 'Mach nie deine eigenen Stunts.'

Zumindest in Bezug auf die Expendables-Reihe muss Stallone wohl nicht mehr seine Gesundheit riskieren. Der vierte Teil von 2023 floppte an den Kinokassen, was das Ende der Action-Reihe bedeuten könnte. Bis heute ist kein 5. Teil geplant.

Wo und wie kann man Sylvester Stallones Reality-Show schauen?

The Stallone Family streamt in Deutschland bei Paramount+ * im Abo. Die 1. und 2. Staffel sind komplett verfügbar. Wer keine Reality Show, sondern eine fiktive Serie mit Stallone schauen will, der kann direkt bei Paramoun+ bleiben. Dort läuft aktuell die 5. Staffel seiner gefeierten Crime-Serie Tulsa King.

In Tulsa King geht es um einen ehemaligen Häftling (Stallone), der nach 25 Jahren endlich das Gefängnis verlassen kann. Von seinem Gangsterboss wird er allerdings nach Oklahoma verbannt und beginnt, sich dort selbst ein kriminelles Imperium aufzubauen. Die Stunts gibt Stallone dann größtenteils lieber ab.

Dieser Artikel erschien erstmals 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.