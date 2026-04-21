Sylvester Stallone hatte schon entschieden, wer der neue Rambo wird – aber sein Wunsch wurde nicht erfüllt

Sylvester Stallone hatte den perfekten Rambo-Nachfolger aus seiner Sicht bereits gefunden. Mittlerweile steht aber schon ein anderer Star als junger Ersatz fest.

Sylvester Stallone wollte die Rambo-Rolle schon vor der Ankündigung des kommenden Prequels an eine jüngere Hollywood-Generation abgeben. Statt an gigantische Muskelberge dachte Sly aber an eine andere Art Star. Sein damaliger Favorit ist gerade noch im Blockbuster-Mega-Erfolg Der Astronaut - Project Hail Mary im Kino zu sehen.

Laut Sylvester Stallone gab es mit Rambo-Wunschkandidat nur ein Problem

Wie unter anderem The Wrap aus der Tonight Show mit Jimmy Fallon berichtete, wollte Stallone unbedingt von Ryan Gosling beerbt werden. Der Action-Star erklärte:

Ich traf ihn zum Essen und natürlich sind wir sehr unterschiedlich. Er sieht gut aus, ich nicht. Aber er meinte: 'Ich bin fasziniert von Rambo. Ich bin als Rambo zur Schule gegangen und da man hat mich weggejagt. Ich mache Ferien als Rambo.' Und ich dachte: 'Das ist interessant. Wenn ich je den Staffelstab abgebe, dann an ihn.'

Er hatte lediglich Angst, dass die Fans ihn für Rambo zu gutaussehend fänden, so Stallone. Mit Blick auf den nun kommenden Action-Neustart der Reihe hat dieses Manko wohl keine große Rolle gespielt.

Wie sieht die Rambo-Zukunft aus?

Aktuell ist der nächste Rambo-Film ohne Stallone vor der Kamera schon gesetzt. In John Rambo schlüpft Netflix-Star Noah Centineo in die legendäre Rolle in einem Prequel von Sisu-Regisseur Jalmari Helander. Die Story des Blockbusters ist zur Zeit des Vietnamkriegs angesiedelt. Mehr Details sind bisher noch nicht bekannt.

Der Dreh ist bereits abgeschlossen und die Rambo-Vorgeschichte wird jetzt mit der Postproduktion fertiggestellt. Ein genauer Kinostart ist noch nicht bekannt, aber vermutlich wird John Rambo irgendwann 2027 erscheinen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Februar 2024 auf Moviepilot erschienen.