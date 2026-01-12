Sylvester Stallone lehnte James Camerons Rambo 2-Drehbuch ab – und führte die Action-Reihe in eine ganz andere Richtung

Der Action-Klassiker Rambo 2 mit Sylvester Stallone hätte beinahe komplett anders ausgesehen, hätte man das ursprüngliche Drehbuch von James Cameron verfilmt.

Sylvester Stallone wurde durch die Rambo-Filmreihe zum Action-Gott der Kinoleinwand. Dabei ist der erste Film noch ein eher nachdenkliches Drama über einen traumatisierten Vietamkriegsveteranen, der verlernt hat, in der zivilen Welt zurechtzukommen. Erst ab Rambo II - Der Auftrag wurde die Reihe zu dem, womit man sie heute assoziiert: Weniger nachdenkliche Action, dafür reichlich Karacho und Explosionen.

Wäre es jedoch nach James Cameron (Terminator, Avatar) gegangen, der das erste Drehbuch zum Sequel verfasste, wäre Rambo 2 viel näher am ersten Teil geblieben.

James Camerons Rambo 2-Drehbuch hätte die Action-Reihe in eine ganz andere Richtung geführt

Als Cameron noch nicht der erfolgreiche Blockbuster-Regisseur war, der nach Aliens und Terminator erst richtig durchstartete, hatte er gerade mal Filme wie Piranha II - Fliegende Killer vorzuweisen. Da kam ihm die Arbeit am Rambo II-Drehbuch gerade recht, auch wenn er den Job damals nur wegen des Geldes angenommen hatte, wie er schon 1991 im Interview mit der Los Angeles Times offenbarte (via Collider ). "Das Drehbuch, das ich geschrieben habe, war ziemlich gewalttätig, aber nicht auf eine so unmoralische Weise", erklärte Cameron.

Das Originaldrehbuch war eine weitere introspektive Charakterstudie, die mit John Rambo in einer Psychiatrie für Veteranen begonnen hätte. Auch wäre die Story näher auf die Hintergrundgeschichten der Kriegsgefangenen eingegangen, die Rambo im Laufe der Handlung rettet. Getroffen haben sich der Filmemacher und Stallone nur ein einziges Mal, um das Rambo II-Drehbuch zu besprechen. Dabei soll der Action-Star den Vorschlag "Ich finde, du solltest ein Mädchen unterbringen" angebracht haben.

Am Ende wurde fast der komplette Ansatz Camerons fallengelassen und Regisseur George P. Cosmatos setzte mit Stallone dessen actionlastige Ideen um. Der Star hatte schon beim Vorgängerfilm seinen Willen bekommen und erfolgreich Einspruch gegen den Tod von Rambo eingelegt, der eigentlich in der Romanvorlage von David Morrell die Geschichte beschließt. Was ein Sequel unmöglich gemacht hätte.

Cameron ist offiziell noch immer einer der vier Autoren von Rambo 2, auch wenn er sich heute von dem fertigen Produkt abgrenzt: "Ich muss mich immer davon distanzieren, weil es nicht der Film ist, den ich geschrieben habe – er wurde von Sylvester Stallone grundlegend umgeschrieben."

James Cameron brachte einige Rambo 2-Ideen im Sci-Fi-Sequel Aliens unter

Immerhin hat sich Rambo II für die Beteiligten finanziell gelohnt, denn der Film wurde zum erfolgreichsten Eintrag im ganzen Franchise, das mittlerweile fünf Filme lang ist. Laut The Numbers spielte des Action-Feuerwerk international satte 150 Millionen US-Dollar ein. Und James Camerons Ideen landeten auch nicht komplett im Mülleimer. Stattdessen ließ er einige Ansätze in sein Alien-Sequel Aliens - Die Rückkehr einfließen.

Ich habe ein bisschen was davon in Aliens verwendet, indem ich [die Helden] zu etwas zurückkehren ließ, das sie traumatisiert hat. Es gab in Aliens ein bisschen was von diesem verzögerten Stresssyndrom-Zeug, das sie in Rambo II nicht verwendet haben.

Sicher wäre die Rambo-Reihe ganz anders geworden, hätte man sich komplett auf James Camerons Ansatz eingelassen. Aber auch jetzt wird es noch mal spannend: Es wird interessant sein zu sehen, wie die geplante Neuauflage mit Schauspieler Noah Centineo als Rambo die Balance zwischen Action und Drama hinbekommt. Der bisher letzte Rambo-Teil erschien mit Rambo: Last Blood von 2019, mit welchem sich Stallone von der Rolle mit jeder Menge Ballerei verabschiedete.

Wer jetzt noch mal den gravierenden tonalen Unterschied zwischen dem Originalfilm Rambo und dem Sequel Rambo II begutachten möchte, findet beide Filme bei WOW/Sky sowie in der Flat des Amazon-Kanals Filmlegenden.