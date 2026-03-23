Planen Quentin Tarantino & Sylvester Stallone eine Gangsterserie? Das steckt hinter dem Hollywood-Gerücht

Kultregisseur Quentin Tarantino und Action-Legende Sylvester Stallone arbeiten angeblich an einer gemeinsamen Gangsterserie im Retro-Stil. Es spricht aber einiges dagegen.

Gewaltguru Quentin Tarantino ist ein großer Fan von Sylvester Stallone-Streifen wie Rocky und bot dem dramatischen Action-Star schon mehrfach Rollen in seinen Filmen an. Weil Sly jedoch einen komplett anderen Ethos als Filmschaffender verfolgt, kamen sie nie auf einen gemeinsamen Zweig. Ändert sich das jetzt etwa? Bisher liegen nur fragwürdige Quellen zu dem unglaublichen Gerücht vor.

Quentin Tarantino & Sylvester Stallone arbeiten angeblich an Oldschool-Gangsterserie

Wie das Hollywood-Klatschblatt TMZ unter die Leute gebracht hat, haben sich Tarantino und Stallone wohl endlich zusammengerafft, um gemeinsam ein Projekt auf die Beine zu stellen. Dabei handelt es sich mutmaßlich um eine in den 1930er Jahren spielende Gangsterserie, die so authentisch sein soll, dass man sogar alte Schwarzweiß-Kameras dafür verwenden will. Bestellt wurden angeblich schon sechs Episoden, von welchem Streamer, wurde jedoch nicht erwähnt.

Obwohl Sylvester Stallone schon für mehrere Ganovenrollen (Capone, Tulsa King) bekannt ist, soll er für das Gangsterserien-Projekt mit Tarantino nur hinter der Kamera tätig werden. Allerdings lässt die ambitionierte Machart doch einige Zweifel aufkommen: Der Einsatz von uraltem Equipment macht die Arbeit nicht nur äußerst umständlich, sondern das Ergebnis zu einem schwer verkaufbaren Produkt.

Wie das Far Out -Magazine anmerkt, könnte es sich bei der Serie um ein Projekt handeln, das Tarantino bereits im Jahr 2022 während seiner Cinema Speculation-Buchtour erwähnte. Bestätigt wurde allerdings noch nichts von irgendeiner offiziellen Seite.

Tarantino widmet sich eigentlich erst einmal dem Theater

Was ebenfalls gegen die Serienbestellung spricht, ist die Tatsache, dass Tarantino sich in den nächsten ein bis zwei Jahren einem Theaterprojekt in Großbritannien widmen wird, das vor zwei Wochen offiziell bestätigt wurde. Darüber hinaus hat der Filmemacher auch noch seinen zehnten und letzten Film zu bedenken, den er nach wie vor im Laufe seiner Karriere abliefern will. Selbst als Produzent wäre eine experimentelle Serie als Nebenprojekt doch ganz schön viel auf einmal, sogar wenn Sly mit anpackt.

Es stimmt allerdings, dass Tarantino in letzter Zeit allerlei neue Projekte anfängt, um sich nicht mit seinem finalen Film auseinanderzusetzen. So ist jüngst der Zusammenschnitt Kill Bill: The Whole Bloody Affair fertig geworden, der die beiden Action-Teile mit Uma Thurman in einen einzigen 275-minütigen Gewaltexzess verwandelt. Dieser kommt am 16. April in die deutschen Kinos.

Falls sich doch noch etwas zum Tarantino/Stallone-Projekt bewahrheiten sollte, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Auf dem Papier klingt eine Schwarzweiß-Gangsterserie vom Action-Spezi aus Rocky und Rambo nämlich alles andere als unspannend.