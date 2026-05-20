Sylvester Stallone verfilmt gefeierte Thriller-Reihe: Ein Serienkiller hinterlässt darin eine perfide Handschrift

Die The Fourth Monkey-Reihe von J.D. Barker bringt seit Jahren einen Bestseller nach dem anderen hervor. Jetzt adaptiert Sylvester Stallone die Romane als Thriller-Serie.

Dass Thriller nicht nur als Romane großartig funktionieren, sondern auch als Serien, hat mittlerweile auch Sylvester Stallone mitbekommen. Mit seiner Produktionsfirma Balboa Productions knüpft er sich eine überaus erfolgreiche Buchreihe des Genres vor, die seit 2017 eine große Fanbase um sich schart: The Fourth Monkey von J.D. Barker soll zur Serie werden.

The Fourth Monkey-Reihe wird zur Serie: Sylvester Stallone adaptiert Bestseller-Romane

Bakers Romane drehen sich um den Detective Sam Porter, der den berüchtigten Fourth Monkey-Killer jagt. Der Mörder treibt seit Jahren in Chicago sein Unwesen und zeichnet sich durch eine besonders grausame Handschrift aus: Nach dem japanischen Sprichwort "höre nichts Böses, sehe nichts Böses, sage nichts Böses" schneidet der Mörder seinen Opfern die Ohren, Augen und Zungen raus.

Besonders auf den vierten Punkt des Mantras, "tu nichts Böses", legt der Killer Wert, wie im späteren Verlauf der Reihe enthüllt wird: Er möchte seine Opfer bestrafen und Korruption aufdecken, indem er sich an Menschen vergreift, die die Sünder am meisten lieben.

Laut Deadline soll sich die Serie auf die gesamte The Fourth Monkey-Trilogie beziehen, die die Bücher Geboren, um zu töten *, Das Mädchen im Eis * und Das Haus der bösen Kinder * umfasst. Darüber hinaus soll auch die von Barker angekündigte und noch nicht veröffentlichte Prequel-Trilogie mit in die Adaption einbezogen werden. Der erste Band davon, The First Scarlet Door, erscheint am 22. September 2026.

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Channing Powell wird bei der Serie als Showrunner, Autor und ausführender Produzent fungieren. Zuletzt führte Powell etwa das Sci-Fi-Mystery-Format From zum Erfolg, darüber hinaus hatte er die kreativen Zügel bei der The Walking Dead-Serie Tales of the Walking Dead in der Hand.

Sylvester Stallone ist gemeinsam mit D. Matt Geller als ausführender Produzent an der Serie beteiligt, die jetzt offiziell in Arbeit ist. Im Gegensatz zum Gangster-Serienprojekt in Kollaboration mit Quentin Tarantino, das bisher nur als Hollywood-Gerücht die Runde macht.

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Wann kommt die The Fourth Monkey-Serie?

Da sich die Serie in der frühen Entwicklungsphase befindet, wird es noch eine Weile dauern, bis wir The Fourth Monkey zu sehen bekommen. Wir rechnen mit einem Start frühestens Ende 2027, wahrscheinlicher 2028. Auf welchem Streaming-Dienst die Serie erscheinen wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Die The Fourth Monkey-Reihe von J.D. Barker wurde in über 150 Ländern veröffentlicht und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Weltweit wurden die Bücher millionenfach verkauft.

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