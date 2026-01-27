Sylvester Stallone wurde von 80er-Kultfilm gefeuert – ein anderer Schauspieler wurde mit dem Action-Hit zum Superstar

Im Laufe der Planung gehen einige Filme viele Veränderungen durch. Im diesem Fall hat sich Sylvester Stallone für einen Film begeistert, den er nie in die Hände bekommen sollte.

In den 80ern veränderte sich die Filmlandschaft. Stars aus der Comedy-Show Saturday Night Live brachten neuartige Komödien heraus und die Actionhelden wurden zur Ein-Mann-Armee. Eine Ikone der Letzteren ist Sylvester Stallone. Als Rambo und Rocky wurde er weltberühmt. Und seine Beinahe-Beteiligung an Beverly Hills Cop hätte aus dem Film etwas völlig anderes gemacht.

Sylvester Stallone war nicht für Beverly Hills Cop vorgesehen – und hätte ihn beinahe trotzdem gedreht

Die Idee für Beverly Hills Cop kam dem damaligen Paramount-Chef Michael Eisner, als er einen Strafzettel fürs zu schnelle Fahren bekommen hatte (via Slashfilm ). Zunächst sollte die Geschichte zu einem ernsten Actionfilm werden. Vorgesehen für die Rolle des Axel Foley war (ebenfalls laut Slashfilm ) zunächst Mickey Rourke, doch der musste aus Zeitgründen ablehnen. So wurde die Rolle anderen Schauspielern angeboten, die ebenfalls ablehnten.

Da das Studio einen Vertrag mit Sylvester Stallone hatte, musste auch ihm die Möglichkeit geboten werden. Wider Erwarten war der Actionstar interessiert und sagte zu.

Zu diesem Zeitpunkt hatte das Skript bereits einige Veränderungen erfahren und war nun nicht mehr so düster und ernst. Stallone wunderte sich, aber laut dem Buch Wild and Crazy Guys* fand er die Idee von sich in der Geschichte amüsant.

Ich dachte, das muss an das falsche Haus geschickt worden sein. [...] Irgendwie ist mein Versuch, Beverly Hills auf komische Weise zu terrorisieren, nicht der Stoff, aus dem großartige Lach-Festivals gemacht sind.

Stallone nahm das Projekt ernst und versuchte sogar, Martin Scorsese dafür zu begeistern – jedoch ohne Erfolg. Er begann, das Drehbuch zu überarbeiten, machte es wieder ernster und actionreicher. Zusammenfassend könnte man das Drehbuch als "Rambo geht nach Hollywood" bezeichnen.

Letzten Endes wurde aus Stallones Idee der Actionfilm Die City Cobra. Axel Foley wurde mit Eddie Murphy besetzt, der damals zu den lustigsten Comedians überhaupt zählte. Während seiner Zeit bei Saturday Night Live wurde er bereits zur Ikone und mit Beverly Hills Cop vollständig zum Weltstar.

Wo kann man die erwähnten Filme streamen?

Die Beverly Hills Cop-Reihe findet ihr beim Streaming-Dienst Netflix, für den Stallone Actioner Die Cobra müsst ihr euch an Amazon, Apple TV oder andere Dienste wenden, wo der Film als Leih- und Kauftitel vorliegt.

