Sympathisches Ehepaar fällt bei Bares für Rares aus allen Wolken: Mit so einem hohen Schätzpreis hätten sie niemals gerechnet

Bei Bares für Rares kam es einem rührenden Moment: Ein älteres Ehepaar ist völlig aus dem Häuschen, als sie die Wahrheit über ihren mitgebrachten Schatz erfahren.

Bei Bares für Rares gab es am 22. April eine herzerwärmende Szene zu sehen: Ein Ehepaar ist völlig überrumpelt, als es erfährt, dass ihr mitgebrachtes Objekt extrem viel wert ist. Horst Lichter und Expertin Wendela Horz reagieren total gerührt, als sie so viel Freude zu spüren bekommen.

Massive Golduhr sprengt bei Bares für Rares alle Erwartungen: Dieses 60er-Jahre-Stück ist extrem wertvoll

Als die Eheleute Ernst und Simone zu Bares für Rares kommen, ahnen sie bereits, dass sie einen durchaus wertvolles Stück im Gepäck haben: Es handelt sich um eine Damenuhr aus den 60er-Jahren, die aus massivem 18-karätigem Gold gefertigt wurde. Außerdem stammt sie von einer renommierten Marke mitsamt Echtheitszertifikat. Da Gattin Simone die schwere Uhr nicht tragen wolle, sei es endlich an der Zeit, sie zu verkaufen. Der Wunschpreis des Ehepaars beläuft sich auf stolze 2.500 Euro.

Was dann kommt, hat niemand erwartet! Expertin Wendela Horz klärt auf, dass der wahre Wert deutlich höher liegt: "Allein der Goldankaufswert liegt heute für diese Uhr bei 4.000 Euro." Als die Eheleute diese Neuigkeit erfahren, sind sie völlig geplättet. Die finale Schätzung der Expertin liegt dann sogar bei 4.400 Euro.

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Horst Lichter und Expertin sind von so viel Freude total gerührt

Das ältere Ehepaar ist außer sich vor Freude. Ehefrau Simone wirkt total hibbelig und stammelt vor sich hin, während Göttergatte Ernst sich sogar eine Träne aus den Augenwinkeln wischt. Horst Lichter verabschiedet die überglücklichen Gäste in den Händlerraum, dann kehrt er zu Wendela Horz zurück, die immer noch total gerührt ist. "Hach, war das ein tolles Paar", so das Fazit der Expertin. Horst Lichter verliert zwar nicht viele Worte, aber formt mit seinen Händen ein Herz und drückt damit aus, wie sehr ihn der Moment berührte.

Im Händlerraum angekommen, sieht die Sache dann aber durchaus knifflig aus. Zwar wollen alle die massive Uhr haben, allerdings sind sie nicht bereit, wirklich viel mehr als den Goldankaufpreis zu bezahlen. Nach einer toughen Verhandlung bekommt Julian Schmitz-Avila für 4.150 Euro den Zuschlag.