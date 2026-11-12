Synchro-Zoff bei Netflix geht in die nächste Runde: Die deutsche Stimme von Scarlett Johansson streikt, ein Sprecher klagt

Synchronsprecher:innen gehen auf die Barrikaden. Viele wollen nicht, dass mit ihren Stimmen die Netflix-KI trainiert wird, die auf ihre Abschaffung hinarbeitet. Erfahrt hier von den neuesten Entwicklungen.

Künstliche Intelligenz wird immer öfter zum Ärgernis für Arbeitende und Konsument:innen, während viele Unternehmen die Technologie als Chance für Einsparungen ansehen. Die deutsche Synchronbranche ist derzeit besonders von dieser Diskrepanz betroffen, denn mehr und mehr professionelle Sprecher:innen wehren sich gegen eine perfide Klausel im Netflix-Vertrag, die es dem Streaming-Unternehmen gestattet, ihre Stimmen zum Trainieren einer Synchronisations-KI zu verwenden.

Drei weitere Synchronsprecherinnen streiken wegen KI-Klausel von Netflix

Die nächsten Kämpferinnen, die sich gegen die KI-Klausel zur Wehr setzen, sind Anne Helm, Katrin Fröhlich und Luise Helm, ihres Zeichens die langjährigen deutschen Synchronstimmen von Margot Robbie, Cameron Diaz und Scarlett Johansson. In ihrem gemeinsam auf Instagram vorgetragenen Video eklären sie:

Leider werdet ihr uns in den kommenden Netflix-Produktionen auf unseren jeweiligen Schauspielerinnen nicht zu hören bekommen, denn wir haben die KI-Klausel, die Netflix uns vorgelegt hat, nicht unterschrieben. Auch wenn es uns schwergefallen ist. Denn das würde nämlich für uns bedeuten, dass wir unsere Stimmen unentgeltlich für Netflix zur Verfügung stellen, damit die damit ihre KI trainieren. Das heißt, wir werden mit unserer Arbeit ausgebeutet für unsere Abschaffung. Wir sägen sozusagen an unserem eigenen Ast und dagegen wollen wir uns wehren.

Hilfe erhalten die drei Sprecherinnen von der gemeinnützigen Gesellschaft für Freiheitsrechte, die sich seit 2015 für allerlei Belange wie Datenschutz und digitale Bürgerrechte einsetzt.

Hier das erwähnte Insta-Video der drei Sprecherinnen:

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Im Post zum Video erwähnen die drei Synchro-Profis zusätzlich den Fall eines Kollegen, der Netflix sogar vor Gericht zerrt ...

Jason Momoas Synchronsprecher klagt gegen den Streamer

Matti Klemm, der unter anderem Jason Momoa auf Deutsch vertont und die aktuelle Stimme des Hörspielelefanten Benjamin Blümchen ist, wirft Netflix laut FAZ vor, seine Stimme ohne Einwilligung für das KI-Training verwendet zu haben. Er sieht darin eine Verletzung seines Persönlichkeitsrechts sowie seiner Urheber- und Datenschutzrechte, weshalb er den Streaming-Dienst jetzt verklagt. Im Statement des Verbands Deutscher Sprecher:innen heißt es von Klemm:

Wir brauchen dringend einen Präzedenzfall, denn es betrifft die gesamte Kreativbranche. Ich stelle mich gern stellvertretend für alle in den Regen und hoffe, dass möglichst viele dabei helfen, für einen guten Schirm zu sorgen. Wir sind sehr viele und können das gemeinsam schaffen.

Der VDS befindet sich bereits seit Anfang des Jahres mit Netflix im Streit, und auch Serienfans haben den Zoff bereits zu hören bekommen. Etwa im Sommer, als die 3. Staffel von Ich und die Walter Boys plötzlich ganz anders klang, weil die Synchronsprecher:innen nicht dazu bereit waren, die ausbeuterische KI-Klausel zu unterschreiben.

Ein Video mit Synchronsprecher Matti Klemm:

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Auf dem Spiel steht aber nicht "nur" der Berufsstand der Synchronsprecher:innen, der durch einen möglichen Machtmissbrauch von Konzernen wie Netflix bedroht wird. Lässt man zu, dass die menschliche Beteiligung an Kunst- und Unterhaltungserzeugnissen aus Kostengründen hintenangestellt wird, leben wir bald in einer schönen neuen Welt maschinell erstellter Kulturgüter. Und wessen Stimme wird dann noch gehört?