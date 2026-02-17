Täuschend echtes KI-Video mit Kampf zwischen Brad Pitt und Tom Cruise flutet Internet: "Es ist aus für uns"

Jeder hat es gesehen: Ein mit dem K.I.-Model Seedance 2.0 erstellter Kampf zwischen Tom Cruise und Brad Pitt ging in den letzten Tagen viral. Hollywood reagiert mit Empörung und Verzweiflung.

Künstliche Intelligenz sorgt für Revolutionen über Nacht. Diese Einsicht war kürzlich spürbar, als die Veröffentlichung des K.I.-Modells Seedance 2.0 für unzählige virale Videos im Internet sorgte: Neben einem Kampf zwischen Brad Pitt und Tom Cruise gab es etwa einen Schlagabtausch zwischen Thanos und Superman oder ein alternatives Ende für Stranger Things zu sehen. Hollywood reagiert mit Bestürzung – und einem Statement, dass ein Bombardement von Copyright-Klagen erwarten lässt.

Kampf zwischen Brad Pitt und Tom Cruise lässt Deadpool-Macher verzweifeln

Zu den prägnantesten Stimmen, die auf die Flut an Seedance-Videos reagierten, gehörte Deadpool-Autor Rhett Reese. Laut Deadline erklärte er: "Ich hasse es, das zu sagen, aber es ist aus für uns." Später stellte er auf X klar:

Als ich sagte, 'es ist aus', meinte ich das nicht schnippisch. Das Pitt vs. Cruise-Video hat mich umgehauen, weil es so professionell gemacht war. Und genau deswegen habe ich Angst. Meiner pessimistischen Sicht zufolge wird Hollywood bald revolutioniert oder dezimiert. [...] Ich bin erschüttert.

Das Video findet sich unter anderem auf X:

Die Motion Picture Association of America (MPA), der Verband der amerikanischen Filmindustrie, reagierte mit Entrüstung. Die Stellungnahme der Vereinigung, zu der neben allen großen Filmstudios auch Streamer wie Netflix gehören, lässt eine Flut von kommenden Gerichtsverfahren und Klagen vermuten. Variety zitiert:

An einem einzigen Tag hat der chinesische K.I.-Dienst Seedance 2.0 in massivem Ausmaß durch US-Copyright geschützte Werke unautorisiert genutzt. [Die Seedance-Firma] ByteDance ignoriert damit etabliertes Urheberrecht, von dem [...] Millionen amerikanischer Jobs abhängen. ByteDance sollte diesen Rechtsbruch sofort unterlassen.

ByteDance ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Sitz in Beijing, der unter anderem auch hinter der Social Media-Plattform TikTok steht. Die Firma reagierte laut CNBC bereits auf die MPA-Vorwürfe. Laut Statement will sie Schritte unternehmen, um den Urheberrechtsbruch durch Nutzer:innen des eigenen Produkts zu unterbinden.

Welche Auswirkungen genau Seedance 2.0 und ähnliche K.I.-Modelle auf Hollywood und die globale Filmindustrie haben werden, lässt sich momentan unmöglich absehen. Der Abbau von Arbeitsplätzen zugunsten der Nutzung von künstlicher Intelligenz hat allerdings längst begonnen.