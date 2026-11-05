Aus dem Nichts Platz 1 bei Netflix: Wahre Geschichte über Verbrechen, die weniger als zwei Stunden eurer Zeit fordert

In den Netflix-Charts hat sich eine brandneue Serie an die Spitze gesetzt, die die Konkurrenz sofort hinter sich gelassen hat. Sie blickt hinter ein schockierendes Verbrechen.

Dass das True Crime-Genre äußerst beliebt ist, zeigt immer wieder ein Blick in die Netflix-Charts, in denen sich regelmäßig neue Serien und Filme über wahre Verbrechen tummeln und von Millionen Menschen geschaut werden. So ist es auch bei der neuen Doku-Serie Taken: Natalee Holloway, die in drei Folgen hinter einen schockierenden Vermisstenfall blickt. Der neue Titel hat sofort die Spitze der Charts erobert.

Taken: Natalee Holloway auf Platz 1 bei Netflix: Neue True Crime-Doku erobert die Charts

Die neue Doku-Serie dreht sich um den Fall von Natalee Holloway aus dem US-amerikanischen Alabama, die im Mai 2005 einen Traumurlaub auf Aruba antrat und dort unter mysteriösen Umständen verschwand. 18 Jahre lang suchte ihre Mutter Beth Holloway nach ihrer Tochter und nach Antworten.

2023 findet Holloways Suche schließlich ein vermeintliches Ende: Der Niederländer Joran van der Sloot gesteht in einem Deal mit der US-Justiz, Natalee getötet zu haben. Doch Natalies Leiche wurde nie gefunden und auch ein Mordprozess bleibt in den USA aus. Für Beth geht der Albtraum auch heute weiter, der durch neue Aufnahmen und Einblicke in der dreiteiligen Serie aufgearbeitet wird.

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Taken: Natalee Holloway ist am 4. November 2026 bei Netflix im Programm eingezogen und hat in Deutschland sofort Platz 1 der Serien-Charts erklommen. Dort steht die True Crime-Doku aktuell neben folgenden Titeln (Stand: 5. November 2026):

Die Folgen der Doku-Serie sind jeweils zwischen 35 und 39 Minuten lang. Insgesamt kommt die Serie somit auf eine Laufzeit von unter zwei Stunden und eignet sich perfekt für einen nervenaufreibenden Feierabend-Binge. Auf welche neuen Serien ihr euch im November noch bei Netflix und Co. freuen könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.

