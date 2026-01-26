Tanzende Zombies und dicke Katzen: Neuer Fantasyfilm macht aus Virusinfektion unterhaltsames Spektakel

Der Fantasyfilm My Daughter Is a Zombie dreht den Spieß eines Virusausbruchs um und zeigt eine Familie, die versucht, trotz infizierter Tochter wieder zur Normalität zurückzukehren.

Mit den Fantasy Filmfest White Nights findet in Deutschland aktuell wieder das Genre-Festival statt. Neben Mads Mikkelsen, der Monster unterm Bett jagt, war auch die südkoreanische Fantasy-Komödie My Daughter Is a Zombie von Gam-sung Pil einen Blick wert.

Fantasyfilm My Daughter is a Zombie fragt: Was, wenn das Untotsein heilbar ist?

My Daughter Is a Zombie stellt den Tiertrainer Lee Jeong-hwan (Jo Jung-suk) vor ein Problem, das er normalerweise nur aus Fantasy- oder Horrorfilmen kennt: Ein weltweiter Virus verwandelt seine Mitmenschen in Zombies. Erst als auch seine 15-jährige Tochter gebissen wird, kommt die ganze Tragweite der Situation allerdings bei ihm an.

Statt Soo-ah den Behörden auszuliefern, versteckt er das Mädchen allerdings bei der Oma und versucht mit Tanztraining und Ausflügen ans Meer den Lebensfunken in ihr wieder neu zu erwecken. Denn er glaubt fest daran, dass sein wahres Kind noch in dem bissigen Zombie steckt.



Schaut hier den Trailer zu My Daughter is a Zombie:

My Daughter Is a Zombie - Teaser Trailer (English Subs) HD

My Daughter Is a Zombie behandelt den plötzlichen Ausbruch eines Zombievirus wie die Corona-Pandemie: Nach der Anfangs um sich greifenden Panik ist der Zustand untoter Angreifer irgendwann nur noch lästig. Nach den zunächst hohen Todeszahlen werden Impfstoffe entwickelt und Normalität kann wieder einkehren, während der Anblick milchäugiger, geäderter Beißer auf den Straßen zurückgeht. Diese unterschwellige Parallelisierung mit der jüngeren Vergangenheit hilft beim Einstieg in die Geschichte, auch wenn sie natürlich ein paar wilde Schlenker mehr macht.



My Daughter Is a Zombie: Lohnt sich der Fantasy-Ausflug ins Zombie-Genre?

Als Webcomic-Adaption war My Daughter Is a Zombie 2025 laut Box Office Mojo mit 36 Millionen US-Dollar Umsatz an den heimischen Kinokassen die einnahmenstärkste südkoreanische Produktion des Jahres im eigenen Land.

Woher der Erfolg der Erzählung rührt, ist nicht schwer zu verstehen, denn einnehmend leichtfüßig kommt die Comedy hier nicht zu kurz: Neben zombifizierten Schoßhündchen und dem Training von (verlangsamten) Zombiereflexen beim Basketballspiel nimmt der Fantasyfilm sich der Zombie-Situation angenehmerweise nicht aus der Horrorrichtung an.

Teilweise ist My Daughter is a Zombie (im Vergleich zu manch anderen, im internationalen Vergleich eher überdrehten Komödien aus Südkorea) sogar nachdenklich in seinem Tonfall. Sollte man infizierte Verwandte denunzieren? Wie lange kann man an der Hoffnung einer Heilung festhalten? Dass im Zentrum des abgedrehten Abenteuers das (Familien-)Herz den Takt vorgibt, kommt dem Film ungemein zugute.

Außerdem sitzt die übergewichtige Hauskatze der Familie wie ein eigenständiger Charakter faul auf dem Sofa vorm Fernseher und reagiert wiederholt fast menschlich auf die Wendungen der Geschichte. Das mag im Chaos manchmal ein wenig willkürklich wirken, bildet aber doch den Charme von My Daugther is a Zombie gut ab: Zwischen Tanz-Tutorials für Untote und nachbarlichen Thor-Verkleidungen verbindet der Fantasyfilm das Absurde mit dem Alltag samt Popkultur-Liebe – zu der mittlerweile auch Zombie-Epidemien gehören.

Mehr vom Fantasy Filmfest:

Podcast-Jahresrückblick: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.