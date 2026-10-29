Perfekter Tarantino-Ersatz ab heute im Kino: By Any Means erzählt eine Geschichte, die eigentlich nicht wahr sein kann (aber sie stimmt)

Ab sofort läuft der perfekte Thriller für Tarantino-Fans im Kino: Yahya Abdul-Mateen II und Mark Wahlberg jagen als knallhartes Duo Rassisten – mit allen brutalen Mitteln.

Es gibt Geschichten, die können eigentlich nicht stimmen. Dass das FBI in den 1960ern einen Mafioso in die Südstaaten schickte, um Rassisten zu jagen, gehört dazu. Und doch sprechen viele Indizien dafür. Es ist die Handlung des Thrillers By Any Means mit Mark Wahlberg (The Departed) und Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man), der jetzt im Kino läuft. Tarantino-Fans sollten die Ohren spitzen.

Rassisten-Jagd im Thriller mit Tarantino-Bildern: Darum geht's in By Any Means

Die US-amerikanischen Südstaaten Ende der 1960er Jahre: Der schwarze Bürgerrechtler Vernon Dahmer (Giancarlo Esposito) kann gerade noch seine Familie in Sicherheit bringen, als der Ku-Klux-Klan sein Haus attackiert. Er selbst kommt in den Flammen um.

Schaut hier den Trailer zu By Any Means:

Das FBI beschließt, den Fall zu untersuchen, und schickt den jungen Agenten Strider (Abdul-Mateen II) nach Mississippi. Doch angesichts des tief verwurzelten Rassismus dort ist nicht mit Ergebnissen zu rechnen – und so wird ihm prompt der grobschlächtige Mafia-Killer Scarpa (Wahlberg) an die Seite gestellt.

Während der Idealist Strider noch an Gesetzen und Vorschriften festhält, erzielt Scarpa Ergebnisse – indem er Rassisten foltert und korrupte Polizisten erschießt. Mehr und mehr muss sich sein Partner fragen, wie weit ihn Rechtschaffenheit bringen kann. Und was er verliert, wenn er sie aufgibt.

Wie unter anderem IndieWire schreibt, basiert By Any Means auf realen Hintergründen: Der Mord des Ku-Klux-Klan an Dahmer ist Realität, auch Mafia-Killer Scarpa hat existiert und arbeitete als Informant für das FBI. Sein Auftrag, in den Südstaaten brutal aufzuräumen und Nachforschungen anzustellen, ist nicht bewiesen, lässt sich durch diverse Indizien aber schlussfolgern. Strider dagegen ist eine erfundene Figur.

Inszeniert hat die unglaubliche Geschichte der Regisseur Elegance Bratton, dessen Soldaten-Drama The Inspection bereits mit beeindruckenden Bildern glänzte. In By Any Means setzt er ganz auf eine Atmosphäre im Stil von Quentin Tarantino, wenn er Mississippi Burning gedreht hätte: Die Auseinandersetzung mit historischem Rassismus bedient sich blutiger Action, pointierten Dialogen und einigen Figuren, die direkt aus einem Groschenroman zu stammen scheinen.

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Ein Kritik-Erfolg ist By Any Means mit gegenwärtig 49 % bei Rotten Tomatoes zwar nicht – das reguläre Publikum denkt mit 88 % positiven Reaktionen aber offenbar ganz anders über den Film. Wer Recht hat, entscheidet sich im Kinosaal.

By Any Means läuft seit dem 29. Oktober in den deutschen Kinos.