Tarantino-Fans dürfen ausrasten: 4-Stunden-Kill Bill-Version mit neuen Szenen kommt nach 20 Jahren endlich ins Kino

20 Jahre hat es gedauert, endlich ist es so weit: Tarantinos 4-Stunden-Version von Kill Bill 1 und 2 kommt in Deutschland ins Kino. Und zwar schon in wenigen Monaten.

Seit zwei Dekaden hegen Fans von Quentin Tarantino rund um den Globus einen Traum. Sie wollen Kill Bill: Volume 1 und Kill Bill: Volume 2 endlich als Gesamtkunstwerk sehen. Denn so präsentierte der Kult-Regisseur seine beiden Meisterwerke auch 2006 bei den Filmfestspielen in Cannes: Als vierstündige Mammut-Version, die später als Kill Bill: The Whole Bloody Affair bekannt wurde. Nach 20 Jahren Wartezeit ist es jetzt endlich so weit – das blutige Epos kommt in die deutschen Kinos.

Wann kommt Kill Bill: The Whole Bloody Affair ins Kino?

Wie aus einer Pressemitteilung von StudioCanal hervorgeht, wird der Verleih den Film ab dem 16. April 2026 in die deutschen Kinos bringen. Es ist mit einer limitierten Veröffentlichung in ausgewählten Kinos zu rechnen. In den USA lief The Whole Bloody Affair bereits am 5. Dezember 2025 an. Dort wurde er sogar auf 35mm und 70mm gezeigt.

Einen englischen Trailer zu Kill Bill: The Whole Bloody Affair gibt es bereits:

Kill Bill: The Whole Bloody Affair - Trailer (English) HD

Was ist neu an Kill Bill: The Whole Bloody Affair?

Kill Bill: The Whole Bloody Affair wird sich von der vierstündigen Version unterscheiden, die Tarantino 2006 in Cannes präsentierte. Zu den neuen Szenen gehörte etwa eine siebenminütige, äußerst blutige Animationssequenz.

Gegenüber den Kinofassungen der einzelnen Filme gibt es diverse Änderungen – so fehlen aus offensichtlichen Gründen etwa das Cliffhanger-Ende von Teil 1 und der Rückblick am Anfang von Teil 2. Insgesamt hat die neue Version eine Laufzeit von 247 Minuten.

