Tarantino-Fans könnten es bemerkt haben: Hier hat House of the Dragon sich von Kill Bill inspirieren lassen

Die neue Staffel von House of the Dragon hat schon das ein oder andere Action-Setpiece hingelegt. Eines davon wurde direkt in Anspielung auf einen Tarantino-Streifen inszeniert.

Kill Bill ist nicht nur Quentin Tarantinos persönlicher Favorit, wenn es um seine eigenen Projekte geht, sondern offenbar auch Inspirationsquelle für Film- und Serienschaffende, die aktuell tätig sind. So ließ sich House of the Dragon-Regisseurin Clare Kilner diese Woche in die Karten schauen, inwiefern das stylische Martial-Arts-Rachedrama mit Uma Thurman als Vorlage für eine Sequenz der Fantasyserie diente.

So wurde die neuste House of the Dragon-Folge von Tarantinos Kill Bill beeinflusst

Ab hier gibt es Spoiler zur Staffel 3, Folge 2 von House of the Dragon!

In der Episode Königinsmund kehren Königin Rhaenyra (Emma D'Arcy) und ihr Gemahl Daemon Targaryen (Matt Smith) in die Hauptstadt von Westeros zurück und kämpfen sich bis in den Thronsaal des Burgfrieds vor. Dabei schlitzt der kampferprobte Drachenhauskrieger sich gekonnt an die ein oder andere Palastwache von Team Grün vorbei. Regisseurin Kilner im Bonus-Video zur Episode dazu:

Ich dachte an Quentin Tarantino, als wir diese Szene drehten. Wie er sich einfach seinen Weg freikämpft. Eines morgens wachte ich auf und meinte, wir brauchen so eine Einstellung von oben, aus der man diese Blutlachen sieht.

Hier zum Vergleich die beiden Kameraeinstellungen aus HotD und Kill Bill:

Vielleicht musste die Regisseurin auch deshalb direkt an Kill Bill denken, weil die schwertschwingende Braut mit ihren blonden Haaren bestens zum Targaryen-Clan passen würde. Sie hat auch schon Japanisch gelernt, da dürfte Valyrisch nicht mehr allzu schwer sein.

Tarantinos Kill Bill, das es seit kurzem in einer neuen Schnittfassung gibt, wurde wiederum stark vom japanischen Genre-Filmklassiker Lady Snowblood inspiriert, in dem Meiko Kaji als eiskalte Rachegöttin elegant mehrere Blutfontänen verursacht.

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Podcast: Wie gut ist die 3. Staffel House of the Dragon?

Die Game of Thrones-Vorgeschichte House of the Dragon meldet sich in Staffel 3 mit einem Blockbuster-Paukenschlag zurück und reicht gleich zu Beginn die lang erwartete Schlacht im Bürgerkrieg der Targaryens nach. Wir diskutieren die Westeros-Rückkehr.

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Zwischen überzeugenden Drachen, verstörenden Küssen und neuen Allianzen loten wir den eskalierenden Konflikt von Team Schwarz und Team Grün aus, der natürlich in bester GoT-Manier im Auftakt von House of the Dragon erneut Tote fordert.

