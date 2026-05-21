Tarantino-Fortsetzung kommt noch dieses Jahr zu Netflix – und ins Kino! Offizieller Start für The Adventures of Cliff Booth enthüllt

Der Tarantino-Film Once Upon a Time ... in Hollywood wird von David Fincher für Netflix fortgesetzt und bekommt sogar einen Kinostart. Wir wissen jetzt auch, wann.

The Adventures of Cliff Booth kommt doch noch ins Kino

Once Upon a Time ... in Hollywood schreibt Quentin Tarantino nur noch das Drehbuch, aber für den Film The Adventures of Cliff Booth nimmt niemand geringeres als David Fincher (Sieben) auf dem Regiestuhl Platz. Nun stehen der Release auf Netflix und der Kinostart fest.

Eigentlich wollte Quentin Tarantino erst selbst die Fortsetzung zu Once Upon a Time ... in Hollywood drehen. Aber wohl wegen seinem selbst auferlegten Gelöbnis, insgesamt nur zehn Filme zu drehen (wobei die Zählweise natürlich auch so schon kurios ist), ziert er sich und hat grünes Licht gegeben, dass David Fincher übernimmt.

Der Regisseur hat seinerseits aber einen Exklusivvertrag mit Netflix. Da standen die Chancen, dass wir es mit einem ausschließlich per Stream veröffentlichten Film zu tun bekommen, sehr gut. Jetzt kommt es aber noch besser und der Streifen wird doch noch im Kino ausgewertet. Wenn auch nur für zwei Wochen, wie Deadline berichtet.

Los geht es mit dem Kinostart am 25. November 2026, und zwar offenbar exklusiv in IMAX-Lichtspielhäusern. Einen knappen Monat danach könnt ihr euch den Film mit Brad Pitt in der titelgebenden Hauptrolle dann aber auch schon bei Netflix im Stream ansehen. Dort startet der Film am 23. Dezember.

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Brad Pitt keht als Stuntman Cliff Booth für ein neues Abenteuer zurück

Brad Pitt kehrt in seine Rolle als Cliff Booth aus Once Upon a Time ... in Hollywood zurück, für die er damals sogar einen Oscar gewonnen hat. Daneben mischen aber auch noch Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis und Karren Karagulian mit.

Brad Pitt spielt aber nicht nur in eine der Hauptrollen, sondern wirkt auch als Produzent an The Adventures of Cliff Booth mit. Inhaltlich soll sich der Film darum drehen, was der Stuntman nach den Ereignissen aus dem ersten Teil so treibt. Gerüchten zufolge ist er mittlerweile als sogenannter "Fixer" für ein Studio unterwegs und damit beschäftigt, allerlei Probleme für seine Vorgesetzten zu lösen.