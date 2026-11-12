"Ich schulde dir einen Dreck": Darum feuerte Quentin Tarantino 2 Schauspielerinnen aus Inglourious Basterds

Obwohl sie schließlich die Hauptrolle spielte, feuerte Quentin Tarantino die Schauspielerin Mélanie Laurent am Anfang von Inglourious Basterds. Moviepilot erklärt euch, welchen anderen Mega-Star der Regisseur komplett abservierte.

In dem internationalen Cast aus Superstars und Schauspieltalenten glänzte die französische Schauspielerin Mélanie Laurent in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds als rachsüchtige Jüdin Shosanna Dreyfus ganz besonders. Fast wäre es aber gar nicht zu ihrer Besetzung an der Seite von Christoph Waltz und Brad Pitt gekommen, denn bei der Vorbereitung zum Film wurde sie vom Regisseur zunächst entlassen.

Ein neues Buch zur Entstehung von Inglourious Basterds hat jetzt enthüllt, welcher anderen großen Schauspielerin Tarantino eine noch heftigere Absage erteilt hat.

Tarantino feuerte Mélanie Laurent vor Inglourious Basterds-Dreh

Laut Variety geht aus dem neuen Buch The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds von Jay Glennie hervor, dass der Kultregisseur mit der Leistung von Laurent anfangs gar nicht zufrieden war. Dabei bezieht sich Tarantino auf den sogenannten Table Read, bei dem der Cast erstmals zusammenkommt, um aus dem Drehbuch vorzulesen. Für den Filmemacher ist dieser Prozess mit der wichtigste Schritt vor dem Start der Dreharbeiten:

Mélanie Laurents Leistung bei der ersten gemeinsamen Leseprobe war schrecklich. Sie war nicht einmal gut genug, um als schrecklich durchzugehen. Für mich ist die gemeinsame Leseprobe der aufregendste Tag der Vorproduktion. Das kommt dem Erlebnis, den Film zum ersten Mal zu sehen, am nächsten.

Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich die Szenen immer nur für mich selbst oder für einen Freund vorgelesen … daher ist eine Leseprobe mit der gesamten Besetzung so aufregend und so wichtig für mich. Nun, Mélanie war schrecklich, also habe ich sie entlassen.

Wenige Tage später soll Tarantino einen Anruf von Laurent erhalten haben, die ihn um eine zweite Chance bat, da es ihr zum Zeitpunkt des Table Reads nicht gut gegangen sein soll. Tarantino war beeindruckt von ihrem Willen, lud sie zu einer neuen dreitägigen Probe ein und war so begeistert, dass sie doch noch die Shosanna-Rolle bekam.

Isabelle Huppert hat Quentin Tarantino beim Table Read sitzen gelassen

Weniger versöhnlich zeigte sich der Regisseur im Umgang mit dem französischen Schauspielstar Isabelle Huppert (Die Klavierspielerin). Tarantino wollte sie eigentlich in der Rolle der Madame Ada Mimieux besetzen, die schlussendlich von Maggie Cheung (In the Mood for Love) gespielt wurde. Die Szenen mit dem Charakter, der Shosanna vorübergehend Unterschlupf in Paris bietet, sind jedoch gar nicht in der finalen Schnittfassung von Inglourious Basterds gelandet.

Im neuen Making-of-Buch erklärt Tarantino zu Hupperts Casting-Fehlschlag, dass diese gar nicht erst beim Table Read aufgetaucht sei:

Also, scheiß drauf. Ich habe sie gefeuert. Ich meine, ich liebe Isabelle Huppert – Heaven’s Gate und so weiter –, aber es gab Probleme mit ihrem Vertrag. Es kam einfach nicht voran. Und dann ist sie auch noch nicht zur gemeinsamen Drehbuchlesung erschienen. Tja, also haben wir stattdessen Maggie besetzt. So etwas kommt immer wieder vor.

Was mich betrifft: Wenn du für eine Rolle besetzt bist, aber nicht bei der Lesung am Tisch sitzt, dann schulde ich dir einen Dreck! Du kannst gefeuert werden – besonders dann, wenn mich die Leistung von jemand anderem, der in deiner Abwesenheit eingesprungen ist, begeistert.

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Mit einem Streaming-Abo könnt ihr Inglourious Basterds derzeit in den Flatrates von Joyn Plus+ und HBO Max schauen. Ansonsten steht das Tarantino-Meisterwerk bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime und Apple TV mit verschiedenen Leih- und Kaufoptionen zur Verfügung.