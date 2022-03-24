Für die blutigsten Kill Bill-Szenen im Tarantino-Meisterwerk wurden Kondome benutzt

Für den ersten Teil von Kill Bill hat sich Quentin Tarantino am Hongkong-Kino der 70er orientiert und zum Beispiel Kondome für die härtesten Effekte benutzt.

Mit seinem Kill Bill-Zweiteiler hat Quentin Tarantino eines der besten modernen Rache-Epen fürs Kino geschaffen. Besonders Kill Bill: Volume 1 ist ein stilistisches Feuerwerk voller brutaler Action-Choreografien und extrem blutiger Eskalationen. Seit kurzem ist in Deutschland im Kino auch erstmals Kill Bill: The Whole Bloody Affair zu sehen. Dieses über 4 Stunden lange Werk präsentiert Tarantinos damalige Vision ohne Zweiteilung und mit verschiedenen Änderungen.

Da Tarantino das klassische Kino liebt und wenig von modernem CGI hält, hat er auch für sein Action-Meisterwerk auf handgemachte Effekte gesetzt. Für die blutigsten Kill Bill-Szenen im ersten Part vor der Intermission wurden zum Beispiel Kondome benutzt.

Quentin Tarantino wollte für Kill Bill komplett auf künstliche Effekte verzichten

In einem Bericht des Time -Magazins wird erklärt, dass sich Tarantino für seine Kill Bill-Saga stark am chinesischen Kino der 70er-Jahre orientiert hat. Für die ultra blutigen Effekte wurden zum Beispiel mit künstlichem Blut gefüllte Kondome verwendet, die der Cast an der entscheidenden Stelle platzen ließ.

Auch bei der Herstellung des unechten Bluts war Tarantino extrem spezifisch:

Ich achte sehr auf das Blut, also verwenden wir je nach Szene eine Mischung. Ich sage: 'Ich will kein Blut aus Horrorfilmen, okay? Ich will Samurai-Blut.' Du kannst diesen Himbeer-Pfannkuchen-Sirup nicht auf ein Schwert gießen und es gut aussehen lassen. Du musst diese besondere Art von Blut haben, die du nur in Samurai-Filmen siehst.

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Durch seine Liebe zum klassischen und vor allem trashigen Action-Kino der vergangenen Jahrzehnte hat Quentin Tarantino einen besonderen Look für Kill Bill: Volume 1 bzw. die erste Hälfte von Kill Bill: The Whole Bloody Affair geschaffen. Das brutale Action-Epos trifft durch die handgemachten und bewusst überzogen-billigen Effekte den Geist einer Ära, die dem Regisseur besonders am Herzen liegt.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair ist am 16. April 2026 in den deutschen Kinos gestartet.