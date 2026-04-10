Neue Dexter-Serie holt überraschend Tarantino-Legende zurück: Sie ist seine größte Gefahr

Staffel 2 der neuen Serie Dexter: Wiedererwachen ist in Produktion und ein Star wird dafür alle Vorbereitung brauchen, die sie in Quentin Tarantinos Kill Bill und Pulp Fiction gesammelt hat.

Die Rückkehr von Michael C. Hall als Serienkiller Dexter in Dexter: Wiedererwachen war letztes Jahr ein voller Erfolg. In unserem Redaktionsranking schaffte es das Wiedersehen unter die besten Serien des Jahres 2026 und bei den Community-Bewertungen sogar auf Platz 1. Mittlerweile ist Staffel 2 bei Paramount+ längst in Arbeit und bestätigte nun eine Rückkehr, die nach dem Staffel-1-Finale längst nicht selbstverständlich war: die von Uma Thurman.

Tarantino-Star Uma Thurman ist auch in Staffel 2 von Dexters Wiedererwachen dabei

Nachdem die neue Dexter-Serie zuletzt die Besetzung ihres großen Staffel-2-Bösewichts bekanntgegeben hatte (die des New York Rippers), verkündete Deadline gleich die nächste frohe Botschaft: Uma Thurman kehrt als Charley Brown in Staffel 2 zurück. Sie hatte in Staffel 1 die rechte Hand des Serienmörder-Sammlers Leon Prater (Peter Dinklage) gespielt – als Sicherheitschefin und Vollstreckerin. Ihre Rückkehr überrascht insofern, als ihre Geschichte nach den ersten zehn Folgen auserzählt wirkte. Aber das ist offenbar nicht der Fall.

Achtung, Spoiler zum Ende von Staffel 1: Von den sechs Serienkiller:innen in Staffel 1 überlebte nur einer und auch Hauptgegenspieler Prater, der den Schocktod einer Hauptfigur zu verantworten hatte, kam schließlich im Staffelfinale unter Dexters Messer. Uma Thurmans Charley entpuppte sich allerdings als weniger willige Handlangerin als erwartet: Sie arbeitete nur für Bösewicht Prater, um ihre kranke Mutter mit seinen finanziellen Mitteln am Leben zu erhalten, und hielt dessen Hobby der Serienkillersammlung (und -anstiftung) ansonsten für "krank".

Am Ende der 1. Staffel wandte sich Charley gegen ihren Arbeitgeber, der drohte, sie dank ihrer dokumentierten Vergehen ins Gefängnis zu bringen. Nach Paters Tod ließ Dexter sie jedoch ziehen und Charley verließ New York mit ihrer Mutter, um in ihr Elternhaus in Pennsylvania zu ziehen. Dass sie in Staffel 2 nun zurück ist, dürfte Ärger bedeuten. Denn mittlerweile weiß Charley, dass Dexter Morgan der Bay-Harbor-Metzger ist.

Falls Charley von der Polizei geschnappt wird, könnte Dexters Identität auffliegen. Kappt er nun verspätet doch noch lose Enden und bringt sie um? Oder braucht Dexter die talentierte Fixerin als Helferin – z.B. um den noch flüchtigen Rapunzel-Killer zu eliminieren oder den New York Ripper zu finden? Wie groß Uma Thurmans Rolle in Staffel 2 sein wird, ist bislang nicht bekannt, doch allein ihr Wissen ist gefährlich.

Es sieht so aus, als dürften die neuen Folgen wieder ein mörderisch mitreißendes Dexter-Kapitel aufschlagen, das mich schon im Serien-Check letztes Jahr begeistert hat. Wer mehr über Dexter: Wiedererwachen hören will, kann außerdem folgende Podcast-Episode von Streamgestöber hören, in der ich alle zehn Folgen der 1. Staffel bespreche:

Podcast: Warum Dexter Wiedererwachen eine der besten Serien 2025 ist

Die Rückkehr von Michael C. Hall als Serienkiller Dexter Morgan in Dexter: Wiedererwachen fährt Bewertungsrekorde ein und bewarb sich zur besten Serie 2025. Wir prüfen das Wiedersehen auf Herz und Nieren.

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Warum findet die neue Dexter-Serie bei Paramount+ so viel Anklang? Wie entwickelte sie ihre altbekannten Figuren weiter und was hat sie in New York City Neues zu erzählen? Staffel 2 ist nach dem Erfolg so gut wie sicher und wir haben einige Theorien, was uns erwartet ...