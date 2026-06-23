Tarantino liebt einen der meistgehassten Filme aller Zeiten und tröstete den Regisseur: "Du wirst durch die Hölle gehen"

Quentin Tarantino verehrt offenbar einen Sci-Fi-Blockbuster, den viele für einen der schlechtesten Filme aller Zeiten halten. Den Regisseur warnte er vor negativen Kritiken.

Quentin Tarantino ist ein streitbarer Mann. Im Zweifel stellt er sich gerne gegen die Mehrheitsmeinung. So etwa im Falle der haarsträubenden Sci-Fi-Katastrophe Battlefield Earth - Kampf um die Erde (2000) mit John Travolta, den nicht wenige für den schlechtesten Film aller Zeiten halten. Tarantino dagegen konnte von dem Film augenscheinlich nicht genug bekommen.

Tarantino von legendärem Sci-Fi-Flop begeistert: "So etwas will ich schreiben"

Nach der Premiere des Films soll Tarantino Battlefield Earth-Regisseur Roger Christian umarmt haben und warnte ihn daraufhin eindringlich vor schlechten Kritiken. In einem Interview mit Den of Geek erklärte der Battlefield Earth-Regisseur 2008:

[Tarantino sagte:] 'So etwas will ich schreiben. Es ist grandios. Sie werden euch alle umbringen, aber ich liebe diesen Film einfach. Warte 10, 12 Jahre, dann wird sich alles ändern. Aber jetzt? Vergiss es. Du wirst durch die Hölle gehen.'

Schaut hier den englischen Trailer zu Battlefield Earth:

Battlefield Earth (2000) - Trailer (English)

Battlefield Earth hat auf Rotten Tomatoes eine haarsträubende Wertung von 3 % und wurde von so gut wie allen wichtigen Kritiker:innen völlig verrissen. "Eine Million Affen mit einer Million Stiften könnten in einer Million Jahren kaum etwas so Unfähiges schaffen wie Battlefield Earth", schrieb die Washington Post .



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Quentin Tarantino dagegen hasst drei der besten Filme aller Zeiten. Es wäre also nicht das erste Mal, dass der Regisseur der Haltung einer großen Überzahl den Kampf ansagt. Ob Battlefield Earth wirklich seine Verehrung verdient hat, muss jede:r für sich selbst beantworten.