Quentin Tarantinos erfolgreichster Film wird als Zorro-Crossover (!) fortgesetzt

Nach 14 Jahren erhält Quentin Tarantinos Rache-Western Django Unchained doch noch eine Fortsetzung. Dabei bekommt er es mit einer weiteren legendären Abenteuerfigur zu tun.

Während Netflix aktuell die Tarantino-Fortsetzung The Adventures of Cliff Booth von David Fincher in Stellung bringt, soll nun ein weiterer Film des Meisterregisseurs fortgesetzt werden. Ein verloren geglaubtes Sequel zu Django Unchained wurde wieder aus dem Schrank geholt, mit dem Tarantino bereits vor Jahren geliebäugelt hatte.

Darin soll es der ursprünglich von Jamie Foxx gespielte Rächer mit einer weiteren Abenteuerlegende zu tun bekommen. Das Projekt soll jedoch nicht Tarantinos zehnter und letzter Film werden.

Django/Zorro kommt wirklich – neuer Drehbuchautor für Tarantino-Fortsetzung gefunden

Wie Deadline exklusiv berichtet, hat Sony die Arbeit an Django/Zorro wieder aufgenommen. Der Film wurde erstmals 2019 angekündigt und soll eine Weiterführung des siebenteiligen Crossover-Comics sein, welches Quentin Tarantino gemeinsam mit Matt Wagner als Fortsetzung zu seinem Western Django Unchained geschrieben und 2014 veröffentlicht hatte.

In den letzten Jahren wurde es vermehrt ruhig um das Projekt, zuletzt gab es 2022 ein Lebenszeichen von dem damaligen Drehbuchautor Jerrod Carmichael, der jedoch erklärte, dass das Projekt aufgrund der kostspieligen Vision nicht umsetzbar sei. Sony nimmt den Plan nun offenbar mit frischer Perspektive wieder auf und hat Brian Helgeland (LA Confidental, Mystic River) für ein brandneues Skript verpflichtet.

Helgeland soll eine neue Geschichte schreiben, die an die Comics von Tarantino und Wagner anknüpft. In den Comics treibt Django weiterhin als Kopfgeldjäger sein Unwesen und schließt eine unerwartete Freundschaft mit Don Diego de la Vega, der in Die Maske des Zorro von Anthony Hopkins gespielt wurde. In dem Film gibt de la Vega seine Maske an den von Antonio Banderas gespielten Alejandro Murrieta weiter, um den es wohl nun auch in dem neuen Django/Zorro-Film gehen soll.

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Quentin Tarantino soll allerdings nicht selbst für den Film auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Wer den Film inszenieren wird, steht dagegen noch nicht fest. Laut Deadline habe das Projekt bei Sony jedoch Tarantinos Segen, der mit dem Studio wohl auch seinen zehnten und letzten Film in die Kinos bringen möchte.

Wann kommt Tarantino-Fortsetzung Django/Zorro ins Kino?

Da sich der Film noch in der Entwicklungsphase befindet und Helgeland zunächst ein Drehbuch zu Papier bringen muss, wird es noch eine Weile dauern, bis wir mit Django/Zorro auf der großen Kinoleinwand rechnen dürfen. Ein Start vor 2028 scheint unwahrscheinlich.

Auch interessant:

Details zum Cast wurden noch nicht bekanntgegeben. Ebenso ist unklar, ob Jamie Foxx und Antonio Banderas in ihren Rollen zurückkehren werden. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 420 Millionen US-Dollar ist Django Unchained bis heute Tarantinos finanziell erfolgreichster Film.