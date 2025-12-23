Tatsächlich ... Liebe läuft heute im TV, aber kennt ihr auch die 5 Remakes?

Tatsächlich ... Liebe darf an Weihnachten im Filmprogramm nicht fehlen, doch hättet ihr gewusst, dass es zu dem Film mehrere inoffizielle Remakes aus der ganzen Welt gibt?

Für Tatsächlich ... Liebe versammelte Richard Curtis 2003 ein funkelndes Star-Ensemble vor der Kamera, das zur Weihnachtszeit in London nach der Liebe suchte. Der britische Film ist mittlerweile ein jahreszeitlicher Klassiker und läuft auch heute, dem 23. Dezember 2025 um 20.15 Uhr bei Kabel eins. Seit 2007 inspirierte er auch andere Länder zur Imitation des Festtags-Erfolgs.

Diese 5 Länder haben Tatsächlich ... Liebe kopiert

Manche Tatsächlich-Liebe-Nachahmer verschleiern die Tatsache kaum, dass hier die Liebe kopiert wurde. Schamlos wird teilweise sogar das Poster-Design übernommen. Bei anderen Filmen müssen wir schon genauer hinsehen, da das englische Werk nur als lose Inspiration diente.

Wenn ihr einen Eindruck von den 5 Nachahmern (oder wenn wir netter sein wollen: von 5 von der Tatsächlich-Liebe-Muse-Geküssten) bekommen wollt, bieten die Trailer euch vielsagende Einblicke in die internationalen Weihnachts-Ensemble-Liebesfilme nach bekanntem Vorbild.

1. Das Tatsächlich-Liebe-Remake aus Indien

Im Januar 2007, also kaum mehr als drei Jahre nach Tatsächlich ... Liebe, machte der auf Hindi gedrehte indische Film Salaam-E-Ishq in seinem Heimatland den Anfang. Dreieinhalb Stunden tanzten, sangen und liebten sich mehrere Figuren durch den festtäglichen "Süßen Salut der Liebe" (so die buchstäbliche Übersetzung).

Salaam-E-Ishq - Trailer (Deutsche UT) HD

Obwohl einige Charaktere sich auch hier in London herumtrieben, blieb der Film aber nur ein inoffizielles Remake, dass sich nicht öffentlich zu seiner Inspirationsquelle namens Tatsächlich ... Liebe bekannte. Salaam-E-Ishq gibt es in Deutschland leider nicht zu streamen.

2. Das Tatsächlich-Liebe-Remake aus den Niederlanden

Im Oktober 2007 folgten die Niederlande der Feiertagslaune mit ihrer eigenen Tatsächlich-Liebe-Version: Love is All (im Original: Alles is liefde). Vier Paare mussten sich hier in Amsterdam an Sinterklaas (dem Nikolaus-Tag) über ihre Gefühle klar werden.

Alles is liefde - Trailer (Niederländisch) HD

Lächerliche Weihnachtskostüme, Affären und Geständnisse im Schnee/Regen durften auch hier nicht fehlen, als die Tatsächlich-Liebe-Inspiration über den Ärmelkanal schwappte. Love is All von den niederländischen Nachbar:innen gibt es in Deutschland leider nicht zu streamen.

3. Das Tatsächlich-Liebe-Remake aus Russland

2010 lieferte Russland mit Happy Rutsch - Das neue Jahr greift an eine eigene Interpretation von tatsächlicher Liebe zu den Feiertagen ab ... verschob das ganze über Weihnachten hinaus aber Richtung Jahreswechsel, woher auch der Originaltitel Yolki stammt, der "Neujahrsbaum" bedeutet.

Happy Rutsch - Trailer (Deutsch) HD

Der international auch als Six Degrees of Celebration bekannte Film spielt in 6 Zeitzonen und hatte in Russland so viel Erfolg, dass daraus sogar eine ganze Reihe entstand, die mittlerweile 12 (!) Filme umfasst. Die Happy Rutsch-Reihe gibt es in Deutschland aber ebenfalls nicht zu streamen.

4. Das Tatsächlich-Liebe-Remake aus Polen

Ein Jahr später, also im Jahr 2011, legte Polen mit Letters to Santa (im Original: Listy do M.) nach. Das Branding als "polnisches Tatsächlich Liebe" sollte jeder nachvollziehen können, der einen Blick auf die Handlung und das gnadenlos kopierte Filmposter wirft (siehe oben).

Letters to Santa - Trailer (English Subs) HD

Als polnische Filmreihe kam Letters to Santa nach zehn Jahren auf stattliche 5 Filme zurückblicken. Streamen kann man sie in Deutschland allerdings nicht.

5. Das Tatsächlich-Liebe-Remake aus Japan

Auch in Japan konnte man Tatsächlich ... Liebe etwas abgewinnen, wie 2013 It All Began When I Met You bewies. Zum Fokuspunkt der sechs Liebesgeschichten wurde hier eine U-Bahn-Station in Tokio.

It All Began When I Met You - Trailer (English Subs) HD

Dass der Film dem britischen Vorbild nacheiferte, zeigte sich abermals stark im Plakat (siehe oben) und auch darin, dass beim Herzschmerz hier nicht jede Geschichte gut ausgehen konnte. Auch das japanische Remake sucht man in Deutschland vergeblich.

Das Original gibt es dafür bei so gut wie allen Streaming-Anbietern. Wenn ihr jetzt Lust auf Tatsächlich ... Liebe bekommen habt, dann könnt ihr den Klassiker heute um 20.15 Uhr bei Kabel eins schauen, oder bei WOW, Amazon Prime Video, Joyn, RTL+, Magenta TV und Disney+ im Abo streamen.

Der Artikel erschien bei Moviepilot erstmals im Dezember 2022. Wir haben ihn für euch aktualisiert.

