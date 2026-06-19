Taylor Swift hat den Song für einen der größten Filme des Jahres in nur 8 (!) Stunden geschrieben: "War ein ziemlich verrückter Tag"

Manchmal küsst einen die Muse und man muss sich davon leiten lassen. So ging es Taylor Swift, als sie den Song für einen der größten Sommer-Blockbuster des Jahres geschrieben hat.

Wie lange dauert es eigentlich, bis man den perfekten Filmsong komponiert hat? Immerhin muss man sich nicht nur Gedanken über die Lyrics und die Musik machen, sondern auch den Bezug zur erzählten Geschichte und den Bilderwelten herstellen. Sicherlich eine Aufgabe, die einen mehrere Wochen und Monate begleiten kann.

Taylor Swift erzählt jedoch eine andere Geschichte: Den Abspannsong von Toy Story 5 hat sie in rund acht Stunden zu Papier gebracht und aufgenommen. Das verrät die US-amerikanische Singer-Songwriterin in einem neuen Social-Media-Post, den Variety in einem Bericht zum Kinostart des Animationsabenteuers aufgegriffen hat.

Toy Story 5 hat Taylor Swift komplett verzaubert

Bereits am 5. Juni 2026 wurde I Knew It, I Knew It veröffentlicht und verwandelte sich in den ersten Song eines Disney-Films, der auf Platz 1 der Billboard Hot 100 eingestiegen ist. Das hatten zuvor nur A Whole New World aus Aladdin und We Don't Talk About Bruno aus Encanto geschafft. Für Pixar, die Animationsschmiede hinter der Toy Story-Reihe, ist es sogar die allererste Chartplatzierung überhaupt.

In einem Video vom Tag der Aufnahme erzählt Swift:

Heute war ein ziemlich verrückter Tag. Bin um 11 Uhr ins Kino gegangen und habe Toy Story 5 gesehen. Das hat mich so inspiriert, dass ich sofort diesen Songwriter-Tatendrang bekommen habe. Also bin ich nach Hause gefahren und habe den Song für den Abspann von Toy Story 5 geschrieben.

Swift erläutert den weiteren Verlauf der Timeline:

Inzwischen haben wir ihn bereits produziert und ich nehme gerade den Gesang auf. Es ist jetzt 18:57 Uhr. In zwei Stunden kommen Bob Iger und Tom von Pixar vorbei, um ihn anzuhören. Wir haben aber noch nicht alles aufgenommen. Ich glaube, das ist einer der Tage in meinem Leben, an denen ich am meisten Spaß hatte.

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Bereits im Zuge der Ankündigung des Songs deutete Swift an, dass sie bei diesem Song sehr inspiriert war. Kaum hatte sie Toy Story 5 gesehen, musste sie ins Studio:

Ich habe mir immer schon gewünscht, für diese Figuren schreiben zu dürfen, die ich seit meiner Kindheit mit fünf Jahren liebe – seit ich den ersten Toy Story-Film gesehen habe. Ich habe mich sofort in Toy Story 5 verliebt, als ich das Glück hatte, ihn in einer frühen Phase zu sehen, und habe diesen Song direkt geschrieben, als ich nach der Vorführung nach Hause kam.

Nachfolgend könnt ihr euch I Knew It, I Knew It anhören:

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Wann startet Toy Story 5 im Kino?

In weniger als einer Woche könnt ihr den neuen Taylor Swift-Song endlich auch über die Soundanlage des Kinos eures Vertrauens hören. Ab demerobert Toy Story 5 in Deutschland die große Leinwand. Die beiden vorherigen Teile haben jeweils über eine Milliarde US-Dollar eingespielt. Es ist davon auszugehen, dass auch die jüngste Fortsetzung bleibenden Eindruck an den Kinokassen hinterlassen wird.