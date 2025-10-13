Taylor Swift kündigt neue Serie und Film an: Schon im Dezember könnt ihr alles bei Disney+ streamen

Kurz nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums kündigt Taylor Swift Nachschub für ihre Fans an. Und den gibt es dieses Mal von Form einer Serie und eines Films bei Disney+.

Mit The Life of a Showgirl erobert Taylor Swift aktuell die Charts. Die Veröffentlichung ihres neuen Albums ist seit über einer Woche das große Thema in der Popkultur. Während Fans die Lyrics der neuen Songs auseinandernehmen, enthüllt der Mega-Star das nächste Projekt, wobei es sich diesmal um einen Doppelschlag handelt.

Nachdem Taylor Swift diverse Originals zu Disney+ gebracht hat, meldet sie sich noch vor Ende des Jahres mit einer sechsteiligen Doku-Serie zu ihrer Eras Tour zurück, mit der sie zwei Jahre lang um die Welt getourt ist. Zudem erscheint ein abschließender Konzertfilm, der noch mehr Songs abdecken soll als die erste Version.

Taylor Swift beendet die Eras Tour mit einer Doku und einem letzten Konzertfilm bei Disney+

Bereits im Oktober 2023 kam mit The Eras Tour ein fast dreistündiger Konzertfilm ins Kino, der damals stellvertretend für das erste Tourjahr stand, ehe die Show nach dem Release von The Tortured Poets Department, Swifts elftem Studioalbum, um ein komplettes Segment erweitert wurde. Fans haben sich schon gefragt, ob wir jemals ein Update erhalten werden. Nun ist die Sache offiziell – und in Reichweite.

Das Update trifft in Form von Taylor Swift: The Eras Tour – The Final Show am 12. Dezember 2025 bei Disney+ ein. Gedreht wurde der Konzertfilm beim tatsächlichen Finale der Tour, das im Dezember 2024 in Vancouver stattfand. Gleichzeitig feiern an diesem Tag die ersten beiden Folgen von Taylor Swift: The Eras Tour – The End of an Era ihre Premiere. Die verbleibenden Kapitel folgen in den zwei darauffolgenden Wochen.

Hier könnt ihr den Trailer zur Doku schauen:

Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era - Trailer (English) HD

Die Doku wird als intimer Einblick hinter die Kulissen der Tour umschrieben. Macht euch auf Aufnahmen aus dem Backstage-Bereich gefasst. Neben Swift sollen Mitglieder ihrer Familie und ihres Teams zu Wort kommen. Auch Gaststars wie Ed Sheeran und Florence Welch sind Teil der Geschichte, ganz zu schweigen von Gracie Abrams und Sabrina Carpenter, die bei zahlreichen Shows als Support auftraten.

Keine Kinoauswertung mehr: Taylor Swift feiert das Ende der Eras Tour exklusiv bei Disney+

Interessant ist, dass Swift direkt den Streaming-Weg wählt. Bei einer mehrteiligen Doku ergibt das durchaus Sinn. Gerade der abschließende Konzertfilm hätte sich aber als Kinoevent angeboten. Nicht zuletzt brach sie mit dem ersten Eras Tour-Film einige Rekorde in diesem Feld. Auch mit der 90-minütigen Album-Release-Party zu The Life of a Showgirl konnte Swift vorletztes Wochenende die Kino-Charts erobern.