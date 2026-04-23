Na endlich: Der neue Teaser-Trailer zu Steven Spielbergs Sci-Fi-Film Disclosure Day zeigt die Aliens

Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Film gibt Fans seit den ersten Bildern eine Frage auf: Dreht er sich um Aliens – oder geht es um etwas völlig anderes? Der neue Teaser hat nun eine eindeutige Antwort.

Steven Spielberg kann die Aliens nicht in Ruhe lassen. Nach Unheimliche Begegnung der dritten Art und Krieg der Welten wendet er sich mit seinem nächsten Film augenscheinlich erneut den Besuchern aus dem All zu. Im neuen Teaser zu Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit sind die Außerirdischen auch zum ersten Mal zu erkennen.

Schaut euch hier den neuen Teaser zu Disclosure Day an:

Disclosure Day - Teaser 3 (English) HD

In Steven Spielbergs neuem Sci-Fi-Film geht es nicht nur um Aliens

Bereits seit den ersten Bildern zu Disclosure Day fragten sich Fans, ob es in Spielbergs neuem Blockbuster tatsächlich um Aliens gehen würde. Zwar legten Szenen mit Kornfeldern die Vermutung nahe, aber so richtig zu Gesicht bekamen wir die grünen Männchen nie. Bis jetzt: Im neuen Teaser strecken sich außerirdische Hände zum Kopf der kleinen Margaret (Delaney Anne Cuthbert).

Die bisherige Verschwiegenheit hat seinen Grund: Immerhin zeigen die bisherigen Trailer, dass sich Spielbergs Film nicht allein um Außerirdische drehen wird. Vielmehr beleuchtet er, wie die Menschheit mit der Wahrheit umgeht – wie sie nach ihr sucht, sie vertuscht und ob sie sie verdient.

Spielberg hat für Disclosure Day erneut einen absolut erstklassigen Cast versammelt, zu dem unter anderem Emily Blunt (Sicario), Colman Domingo (Sing Sing), Josh O'Connor (Knives Out 3) und Colin Firth (Kingsman) zählen. Das Drehbuch schrieb David Koepp (Jurassic Park).

Wann kommt Disclosure Day ins Kino?

Disclosure Day erscheint am 10. Juni 2026 in den deutschen Kinos.

Podcast: Die besten Stephen King Verfilmungen aller Zeiten

Es gibt bereits fast 100 Verfilmungen, die auf Romanen und Kurzgeschichten des Horrorkönigs Stephen King basieren. Im Podcast blicken wir zurück auf die besten Stephen King-Adaption der letzten 50 Jahre:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insgesamt 17 spannende Empfehlungen stellen wir euch vor. Von historischen Zeitreisen über nervenaufreibende Psycho-Thriller bis hin zu schaurigen Gruselalbträumen: Die besten Filme und Serien nach Stephen King-Vorlage sind längst nicht nur auf Horror begrenzt und bieten fantastische Geschichten über Genregrenzen hinweg.