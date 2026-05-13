Teil 3 der wohl größten deutschen Fantasy-Reihe kommt heute zu Amazon Prime

Diese Fantasy-Reihe sahen in Deutschland allein im Kino fast 11 Millionen Menschen: Jetzt streamt Teil 3 exklusiv im Abo bei Amazon Prime, um an den Erfolg der Schule der magischen Tiere anzuknüpfen.

Kaum eine deutsche Fantasy-Reihe ist hierzulande bei den Kids so beliebt wie Die Schule der magischen Tiere. 2021 begannen die Verfilmungen nach den Büchern von Margit Auer ihren Siegeszug. Jetzt streamt Die Schule der magischen Tiere 3 endlich im Abo bei Amazon Prime Video.

Für die ganze Familie: Fantasy-Hit Die Schule der magischen Tiere 3 startet heute bei Amazon Prime

Sven Unterwaldt Jr.s Die Schule der magischen Tiere 3 funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die vorigen Filme: An der Winterstein-Schule erhalten jedes Jahr ein paar ausgewählte Kinder ein sprechendes Tier als magischen Begleiter. Nach Idas Fuchs und Bennys Schildkröte sowie Jos Pinguin und Anna-Lenas Chamäleon werden diesmal Helene mit einem eitlen Kater und Silas mit einem schüchternen Krokodil beschenkt. Wie immer sollen sie den Jugendlichen mit ihren Problemen helfen.

Auch für den Rest der Klasse warten in der Fantasy-Fortsetzung viel Aufregung: Zum einen wollen sie den Wald in ihrer Nähe beschützen, zum anderen bietet eine Modenschau im Naturkundemuseum große Chancen für junge Influencer:innen. Doch welcher Veranstaltung gibt man den Vorzug, wenn man sich entscheiden muss?

Schaut hier den Trailer zu Die Schule der magischen Tiere 3

Die Schule der magischen Tiere 3 - Trailer (Deutsch) HD

Zählt man zu den beinahe 8 Millionen gelösten Kinokarten von Teil 1-3 noch die nahezu 3 Millionen Besucher:innen für Teil 4 im letzten Jahr hinzu, kommt die Fantasy-Reihe laut Inside Kino auf fast 11 Millionen Kinobesuche.

Bis jetzt war fast jedes Abenteuer der magischen Tiere der jeweils erfolgreichste deutsche Film seines Kinojahres. Nur der vierte Teil verfehlte diese Spitzenposition 2025, weil er im selben Jahr wie das Überflieger-Sequel Das Kanu des Manitu erschien. Mit 3,07 Millionen Kinogästen war Teil 3 der bisher erfolgreichste Teil der Reihe (laut Inside Kino ). Und die Erfolgsgeschichte soll mit zukünftigen Fortsetzungen weitergehen.

Die Schule der magischen Tiere: So könnt ihr die gesamte Fantasy-Reihe streamen

Wer aktuell alle Filme von Die Schule der magischen Tiere sehen will, muss sie sich im Streaming-Abo etwas zusammensuchen oder an den üblichen Stellen leihen bzw. kaufen:

Am 30. September 2027 soll im Kino außerdem schon die nächste Fortsetzung starten: Die Schule der magischen Tiere 5. Dann fehlen nur noch drei Filme, damit der deutsche Fantasy-Erfolg die Anzahl der Harry Potter-Filmreihe eingeholt hat. Genügend Buchvorlagen gäbe es mit 16 Bänden der Hauptreihe sowie vielen weiteren Zusatz-Abenteuern.

Noch mehr Fantasy im Podcast: Hat die neue Harry Potter-Serie eine Chance?

Weihnachten 2026 startet die Neuverfilmung von Harry Potter als Serie bei HBO Max. Nachdem Staffel 1 mittlerweile abgedreht ist, geben wir euch ein Update zur erneuerten Besetzung und diskutieren die ersten Videoeindrücke des Trailers.

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Während wir die neuesten Entwicklungen und Änderungen besprechen, fragen wir uns als Fans der Kinofilme zugleich, ob wir die zwei Verfilmungen von Harry Potter jemals nicht miteinander vergleichen werden.

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