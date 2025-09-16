Teil 3 einer der besten Abenteuerreihen aller Zeiten stürmt die Netflix-Charts: Viel zu lange mussten wir auf den Film warten

Die Netflix-Charts werden gerade von einem Abenteuerfilm erobert, der erst Anfang des Jahres die Kinos unsicher machte. Er entführt euch auf eine bärenstarke Entdeckungsreise nach Südamerika.

Der höfliche und Marmelade liebende kleine Bär Paddington nach den Kinderbüchern von Michael Bond gehört heute zum britischen Kulturgut. Kein Wunder, dass die bisherigen drei Leinwandverfilmungen seiner Abenteuer in den letzten elf Jahren zu weltweiten Kino-Hits geworden sind.

Teil 3 ist als Paddington in Peru erst Anfang des Jahres in den deutschen Kinos eingetroffen und hat den kleinen Bären auf Entdeckungsreise in seine Heimat nach Südamerika geschickt. Seit wenigen Tagen steht der Film nun auch im Netflix-Programm und hat dort wenig überraschend direkt die Charts erobert.

Bärenstarker Abenteuerfilm Paddington in Peru neu auf Platz 3 bei Netflix

In Paddington in Peru erhält unser titelgebender Held (deutsche Stimme: Elyas M'Barek) einen Brief von der Pensionsleiterin (Olivia Colman) eines Heims für pensionierte Bären in Peru, in dem Paddingtons Tante Lucy ihren Lebensabend fristet. Darin erklärt sie, dass etwas ganz und gar nicht mit Lucy stimme – und Paddington sie in Peru besuchen solle.

Familie Brown und Mrs. Bird stehen Paddington natürlich bei seiner Reise nach Peru zur Seite. Dort angekommen, muss die Familie jedoch mit Schrecken feststellen, dass Tante Lucy verschwunden ist – und zwar in den Tiefen des Dschungels. So beginnen sie, kryptischen Botschaften zu folgen, die sie mit dem zwielichtigen Flusskapitän Hunter Cabot (Antonio Banderas) und seiner Tochter (Carla Tous) in ein gefährliches Abenteuer stürzen.

Dougal Wilson nahm bei Paddington in Peru auf dem Regiestuhl Platz und übernahm damit knapp sieben Jahre später den Staffelstab von Paul King (Wonka), der bei den Vorgängern Paddington und Paddington 2 für die Inszenierung sorgte. Mit Neuzugängen wie Olivia Colman als singende Nonne (!) und Antonio Banderas als getriebenen Schatzsucher fügt sich dieser dritte Teil nur unwesentlich weniger magisch in die Abenteuerreihe ein und bietet beste Unterhaltung für die ganze Familie.

Das Netflix-Publikum hat bereits fleißig eingeschaltet und Paddington in Peru innerhalb eines Tages im Streaming-Programm auf Platz 3 der Film-Charts katapultiert. Dort steht der Abenteuer-Spaß aktuell neben folgenden Titeln:

Kommt Paddington 4?

Fans der Abenteuerreihe dürfen darüber hinaus bereits auf ein Wiedersehen mit Paddington hoffen. Schon im September 2024 erklärten Verantwortliche beim Studio Studiocanal, dass ein neuer Kinofilm bereits in Planung sei. 2027 oder 2028 wurde hier als mögliches Startdatum genannt.

2028 wäre dabei aus einem Grund besonders naheliegend: in dem Jahr jährt sich das Jubiläum von Michael Bonds erstem Paddington-Buch zum 70. Mal. Was also könnte besser passen, als zur Feier ein neues Paddington-Abenteuer ins Kino zu bringen? Wir dürfen allemal gespannt sein.

