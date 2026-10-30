"Teuflisches Vergnügen! Die beste Dexter-Staffel seit Jahren": Michael C. Hall kehrt heute als legendärer Serienkiller zurück

Dexter: Wiedererwachen startet heute in die 2. Staffel und hat ein paar tückische Wendungen im Gepäck. Offenbar hat das Warten auf Michael C. Halls Rückkehr sich gelohnt.

Am heutigen 30. Oktober 2026 meldet Dexter: Wiedererwachen sich mit Staffel 2 bei Paramount+ zurück. In den wöchentlich neuen Folgen verkörpert Michael C. Hall ein Jahr nach Dexter Morgans gefeierter Wiedergeburt in Staffel 1 erneut den ikonischen Serienkiller.

Staffel 2 von Dexter: Wiedererwachen startet heute – und Michael C. Halls Killer kämpft mit einer Midlife-Crisis

In Staffel 2 hat Dexter Morgan (Michael C. Hall) auch nach seinem Sieg über Serienkiller-Sammler Leon Prater (Peter Dinklage) genug Opfer in Aussicht, um seinen düsteren Trieb zu befriedigen und sich trotzdem an seinen Code (nur andere Mörder zu töten) zu halten. Nachdem er das Verhältnis zu seinem Sohn Harrison (Jack Alcott) repariert hat, der nun der New Yorker Polizei beigetreten ist, meldet sich allerdings ein unerwarteter neuer Gegner: Mit 50 stürzt Dexter in eine Midlife-Crisis und fragt sich, was er (als Rideshare-Fahrer bei Tag und Killer bei Nacht) im Leben überhaupt erreicht hat.

Dass nach Angel Batistas Schicksal nun auch Dexters alter Kollege Joey Quinn (Desmond Harrington) plötzlich auf der Matte steht, macht es nicht einfacher. Zudem muss Dexter sich sein neues New Yorker Territorium mit anderen gefährlichen Gestalten wie dem alternden New York Ripper (Brian Cox) und dem aufsteigenden FBK, also "Five Boroughs Killer" (Dan Stevens), teilen.

Staffel 2 im Moviepilot-Check: Meine Review zu Dexters Rückkehr

Schaut hier den Trailer zur 2. Staffel Dexter: Wiedererwachen

Mit aktuell 83 % bei Rotten Tomatoes kommt Staffel 2 noch nicht ganz an die 95 % der ersten Season heran. Da noch nicht die gesamte Staffel ausgestrahlt wurde (und auch die Kritik erst zwei Folgen sehen durfte), ist das letzte Wort bei der Bewertung aber noch nicht gesprochen. Viele Reviews zeigen sich jedenfalls schon angetan. Sean Morrison schreibt bei Screen Rant beispielsweise:

Die zweite Staffel von Dexter: Resurrection ist ein teuflisches Vergnügen und könnte gut und gerne die beste Dexter-Staffel sein, die wir seit Jahren bekommen haben.

Zach Pope lobt an der Serienkiller-Rückkehr:

Michael C. Hall ist wie immer perfekt, aber es sind die neuen Herausforderungen einer faszinierenden Midlife-Crisis, die Dexter meistern muss, welche dieses nächste Kapitel so fesselnd machen. Es ist der vertraute Dexter mit einer erfrischend neuen Perspektive, und ich bin absolut begeistert davon.

Und Tania Hussain bei Collider merkt an:

Es gibt ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber die Serie fasst schnell Fuß, und auch wenn Dexter älter werden mag, steckt in seinem Dunklen Begleiter noch jede Menge Leben.

Ich hatte ebenfalls ihren Spaß beim Staffel 2-Auftakt, auch wenn die Rückkehr anfangs etwas zu viele Handlungsstränge jongliert. Doch der immer wieder punktgenau zündende ironische Tonfall und die zwei neuen Killer-Neuzugänge wecken die Lust auf weitere Folgen.

Ab heute streamt die 1. Folge der 2. Staffel Dexter: Wiedererwachen bei Paramount+* . Die restlichen Episoden der insgesamt 10 Folgen werden in den kommenden Wochen jeden Freitag veröffentlicht.

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