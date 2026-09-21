The Batman 2: Matt Reeves enthüllt neues Bild und entkräftet die größte Sorge vieler Fans

Anlässlich des Batman Days hat Regisseur Matt Reeves einen neuen Einblick in die heiß erwartete DC-Fortsetzung The Batman 2 geteilt, der uns den Dunklen Ritter im Mondlicht zeigt.

Auf den Kinostart müssen wir zwar noch lange warten. Seit Beginn der Dreharbeiten erreichen uns dennoch mehr und mehr spannende Schnipsel, die uns ein besseres Bild von The Batman 2 verschaffen. Nach einer Reihe von Set-Fotos hat nun niemand Geringeres als Regisseur Matt Reeves ein offizielles Update geteilt.

Neues Bild von den Dreharbeiten zu The Batman 2

Auf X (ehemals Twitter) packt Reeves ein Bild aus, das genau die Stimmung einfängt, die schon The Batman vor vier Jahren in eine einnehmende Comicverfilmung verwandelt hat. Alles ist in ein orange-bräunliches Licht getaucht, während Batmans Silhouette mit dem Rücken zu uns gewandt im Mittelpunkt steht. Sehr atmosphärisch, sehr geheimnisvoll.

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Durch die Kanten der Silhouette kommen die längeren, etwas mehr geschwungenen Fledermausohren des neuen Kostüms zum Vorschein. Ansonsten scheint der Film aber nahtlos an den Vorgänger anzuschließen. Das dürfte viele Fans beruhigen, die sich aufgrund des großen Wechsels hinter den Kulissen Sorgen gemacht haben.

The Batman 2 tauscht den Kameramann aus

Neben Matt Reeves' Inszenierung wurde bei The Batman vor allem die herausragende Kameraarbeit von Greig Fraser (Rogue One, Dune) gelobt. Fraser kehrt allerdings nicht für die Fortsetzung zurück. Stattdessen übernimmt Erik Messerschmidt den wichtigen Posten, der seit 2017 jedes Projekt von David Fincher begleitet.

Wie es aussieht, hat Messerschmidt den Look des ersten Teils genau studiert. Alles, was wir bisher zu The Batman 2 gesehen haben, orientiert sich an den visuellen Grundlagen, die Fraser etabliert hat. Reeves bestätigte zudem, dass bei der Postproduktion der Film-Out-Prozess angewendet wird, der schon bei The Batman zum Einsatz kam.

Was der Film-Out-Prozess für The Batman 2 bedeutet

Im Zuge des Film-Out-Prozesses wird digital gedrehtes Material auf echtes Filmmaterial übertragen, um eine möglichst organische und körnige Textur zu erhalten. Doch warum dreht Reeves den Film dann nicht gleich komplett analog? Würde er sich dadurch nicht einen Schritt sparen und ein noch "wahrhaftigeres" Bild erhalten?

Auf X erklärt Reeves:

Die Präzision und Kontrolle über das Bild, die man beim digitalen Dreh hat, sind unverzichtbar. Man weiß genau, was man bekommt. Durch die Übertragung auf Film und die Wahl der Objektive kann man dem bereits aufgenommenen Material wieder eine organischere, analoge Qualität verleihen. Eine wunderschöne, sorgfältig entwickelte Unvollkommenheit.

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Das Ergebnis können wir ab dem 17. Februar 2028 bestaunen, wenn The Batman 2 in die deutschen Kinos kommt. Robert Pattinson, Jeffrey Wright, Andy Serkis und Colin Farrell kehren in ihren vertrauten Rollen als Batman, Gordon, Alfred und Pinguin zurück. Neu dabei sind Scarlett Johansson, Sebastian Stan und Charles Dance.