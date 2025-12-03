The Batman 2 verliert eine der wichtigsten Personen – der Ersatz ist ein Oscarpreisträger

Eine der wichtigsten kreativen Personen hinter The Batman kehrt leider nicht für die Fortsetzung zurück. Der Ersatz macht dennoch neugierig auf den heiß erwarteten Superheldenfilm.

Vor drei Jahren kam The Batman ins Kino und stellte uns einen jungen Bruce Wayne vor, der sich erst im zweiten Jahr seiner Karriere als Dunkler Ritter befand. In einer Mischung aus Serienkiller-Geschichte, Mafiaepos und Detektivfilm tauchten wir mit Hauptdarsteller Robert Pattinson in die verregneten Straßen von Gotham City ein.



The Batman lebte sehr von seiner unheimlichen Atmosphäre. Und entscheidend für diese Atmosphäre waren vor allem die hypnotisierenden Bilder von Greig Fraser. Inzwischen ist jedoch bekannt, dass der talentierte Kameramann für Teil 2 nicht zurückkehren wird. Nach Monaten der Ungewissheit steht jetzt sein Ersatz fest.

DC-Fortsetzung: The Batman 2 schnappt sich David Finchers aktuellen Stammkameramann

Wie der gut vernetzte Hollywood-Insider Jeff Sneider von seinen Quellen erfahren hat, wird Erik Messerschmidt bei The Batman Part II die Kamera übernehmen. Den Scoop hat Sneider erst vor wenigen Stunden in seinem Newsletter The InSneider geteilt. Kurz darauf wurde er von Regisseur Matt Reeves auf Twitter bestätigt.

Auch wenn Messerschmidt in der Filmwelt noch nicht so bekannt wie Fraser ist, kann er auf einige beachtliche Werke verweisen, allen voran seine Kollaborationen mit David Fincher. Gemeinsam haben die beiden unter dem Dach von Netflix an der Thriller-Serie Mindhunter gearbeitet, die es auf 19 Folgen in zwei Staffeln geschafft hat.

Messerschmidt fungierte zudem als Kameramann bei Finchers großen Netflix-Filmen: Mank (2020) und Der Killer (2023). Auch bei der von Fincher inszenierten Tarantino-Fortsetzung The Continuing Adventures Of Cliff Booth, die nächstes Jahr bei dem Streamer veröffentlicht wird, ist Messerschmidt wieder an Bord.

Darüber hinaus hat er an einzelnen Folgen von aufwendigen Serien wie Legion und Raised by Wolves mitgearbeitet. Seinen Oscar erhielt Messerschmidt 2021 für den bereits erwähnten Mank, der mit erlesenen Schwarz-Weiß-Bildern besticht und die Geschichte von Citizen Cane-Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz erzählt.

Wann startet The Batman 2 im Kino?

Eigentlich hätte er längst im Kino starten sollen. Schlussendlich wurde der Start von The Batman Part II jedoch mehrmals nach hinten geschoben, so dass die DC-Fortsetzung nun am 1. Oktober 2027 die große Leinwand erobert. Die Dreharbeiten starten nächstes Jahr u.a. in den Warner Bros. Studios Leavesden und in Liverpool.