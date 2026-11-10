7 Jahre nach The Big Bang Theory kehrt Johnny Galecki als Schauspieler zurück: Jetzt hat er Bilder seiner Rolle enthüllt

Nach The Big Bang Theory gönnte sich Hauptdarsteller Johnny Galecki eine Pause von sieben Jahren. Jetzt hat er erstmals wieder eine Rolle gespielt – und präsentiert sie stolz auf Instagram.

Millionen zum Lachen zu bringen, ist Knochenarbeit. So hat es wohl auch The Big Bang Theory-Hauptdarsteller Johnny Galecki empfunden, bevor er der Schauspielerei vor Kamera und auf Bühnen sieben Jahre lang den Rücken kehrte. Doch jetzt ist er zurück – mit dem Stück Kowalski, in dem er den berühmten Schriftsteller Tennessee Williams (Endstation Sehnsucht) spielt.

The Big Bang Theory-Star Johnny Galecki über Rückkehr: "Highlight meines Lebens"

Das Theaterstück Kowalski von Gregg Ostrin dreht sich um Williams, der sich in seinem Strandhaus mit dem noch unbekannten Marlon Brando (Der Pate) trifft, um ihm für die Hauptrolle in Endstation Sehnsucht auf den Zahn zu fühlen. Zwischen dem empfindsamen Autor und dem eigenwilligen Talent entwickelt sich ein intensives Machtspiel.

Galecki, der gegenüber Jacob Moskovitz' Brando auf der Bühne stand, zeigte nun auf Instagram Bilder aus der Produktion, die seit September am Lookingglass Theatre in Chicago lief:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er schrieb dazu:

Wir haben den verlängerten Lauf von Kowalski beim Lookingglass Theatre gestern Nacht beendet! Eine Erfahrung, die immer ein Highlight meines Lebens bleiben wird. [...] Es ist eure Anwesenheit, die uns die Erlaubnis für unsere Arbeit liefert. Und wenn man so empfindet wie wir, fühlt sich diese Erlaubnis wie Liebe an. Aus tiefstem Herzen: DANKE.

The Big Bang Theory-Kollege Kunal Nayyar kommentierte unter die Bildersammlung: "Du siehst toll aus, Bruder."

Es ist das erste Mal seit dem Ende der US-Ausstrahlung von The Big Bang Theory 2019, dass Galecki als Schauspieler zu sehen war – er unterbrach seine Auszeit lediglich für eine Sprechrolle im Podcast The Cinnamon Bear: A Holiday Adventure. "Nach sieben Jahren, in denen ich still das Leben beobachtet habe, hatte ich endlich etwas Neues, das ich in meine Arbeit einbringen konnte, erklärte er schon im Juli gegenüber Variety .

Auch interessant:

Wie es mit Galeckis Karriere weitergeht, steht bisher nicht fest. Eine Rückkehr ins The Big Bang Theory-Universum scheint aber unwahrscheinlich, wie auch ScreenRant mutmaßt: Anders als Kolleg:innen wie Jim Parsons schlüpfte er bisher nicht erneut in seine berühmte Rolle als Sheldons Mitbewohner Leonard Hofstadter.