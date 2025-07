The Big Bang Theory regte Fans mit einer Romanze besonders auf

In 12 Staffeln gab es jede Menge Beziehungsdrama bei The Big Bang Theory. Bei einer Beziehung gab es allerdings großen Widerstand unter den Fans.

Von der ersten Episode an steuerte The Big Bang Theory auf eine Beziehung zwischen Leonard (Johnny Galecki) und Penny (Kaley Cuoco) zu. Nach ihrem ersten Versuch trennte das Paar sich und begann neue Beziehungen. Eine davon startete abseits des Bildschirms und überraschte das Publikum. Die Überraschung ist offenbar nicht gelungen, da die Fans diese Paarung nicht leiden konnten.

The Big Bang Theory: Leonard und Priya haben für die Fans nicht funktioniert

In Folge 6 der 4. Staffel tauchte Priya (Aarti Mann) zum ersten Mal auf. Dabei erfuhren wir, dass sie und Leonard bereits eine geheime Beziehung begonnen hatten, die sie vor ihrem Bruder Raj (Kunal Nayyar) verheimlichten. Und auch wenn an der Figur Priya nichts wirklich schlecht war, konnten die Fans die Beziehung zwischen ihnen einfach nicht gutheißen.

Ein Blick auf den TBBT-Subreddit zeigt beispielsweise eine Vielzahl von mehr oder weniger eloquenten Posts, die ihre Abneigung gegen die Figur ausdrücken.



Steve Molaro, Autor der Serie, sprach in Jessica Radloffs Buch The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series über Priya und die Reaktionen der Fans (via ScreenRant ):

Da spricht man von einer polarisierenden Figur. Ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, dass wir uns das vorher so überlegt hätten; das haben wir nicht. Es schien eine witzige Storyline zu sein, dass Leonard mit Koothrappalis Schwester zusammen ist. Mehr war in diesem Moment nicht drin. Es hieß nie: ‘Oh, wenn Leonard mit Koothrappalis Schwester zusammen ist, dann machen wir Folge X und Folge Y!’ So haben wir es nicht gemacht.

Laut Molaro lag der Fokus zu dieser Zeit mehr darauf, die nächste Episode zu finden, anstatt große Handlungsbögen zu entwerfen. Dennoch war von Anfang an klar, dass Leonard und Penny am Ende zusammenkommen würden. Die Beziehung mit Priya war für viele Fans deshalb schwierig, weil sie ohne Ankündigung kam und von der Beziehung ablenkte, die bereits in Stein gemeißelt war.