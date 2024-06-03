Wer The Body durchgebingt hat und nach Nachschub bei Netflix sucht, wird in dieser großartigen Serie fündig. Sie strotzt vor Nostalgie, Freundinnenschaft und schwarzem Humor.

Bei Netflix entwickelt sich Mystery-Thriller The Body gerade zum Streaming-Phänomen und erobert weltweit die Charts. Die Serie zeichnet sich unter anderem durch eine eigenwillige Ästhetik, unverkennbaren Y2K-Charme, bitterbösen Humor und die Repräsentation von Freundschaften und Beziehungen unter Frauen vor einem katholischen Hintergrund aus.

Wenn ihr nach Nachschub im Programm sucht, solltet ihr euch eine geniale Serie nicht entgehen lassen. Denn auch wenn Derry Girls nicht mit einem übernatürlichen Geheimnis aufwartet, strotzt die Serie nur so vor Nostalgie, starken Frauenfiguren und jeder Menge skurrilem Humor.

Derry Girls bei Netflix: Coming of Age-Chaos in der nordirischen Provinz

Derry Girls dreht sich um eine Gruppe Freund:innen in der nordirischen katholisch geprägten Kleinstadt Derry der 1990er Jahre. Die Derry-gebürtigen Erin (Saoirse-Monica Jackson), Clare (Nicola Coughlan), Orla (Louisa Harland) und Michelle (Jamie-Lee O'Donell) sowie Michelles zugezogener englischer Cousin James (Dylan Llewellyn), manövrieren sich dort durch den Schul- und Freizeitalltag ihrer Jugend.

Dabei bringen sie sich regelmäßig in unangenehme und absurde Situationen mit ihren Mitschüler:innen, dem Lehrkörper um Schuldirektorin Schwester George Michael (Siobhan McSweeney) und ihren jeweiligen Familien und träumen davon, eines Tages ihrer Provinz zu entwachsen.

Derry Girls strotzt vor skurriler Figuren und absurd-großartigem Humor

Was Derry Girls ausmacht, sind einerseits die skurrilen Figuren um die titelgebende Freund:innengruppe, die großartig gespielt von Nicola Coughlan, Saoirse-Monica Jackson und Co. in der Serie zum Leben erweckt werden. Andererseits besticht die irische Serie durch ihren ganz spezifischen und trockenen Humor, der von Situationskomik über clever konstruierte Drehbuchzeilen von Serienschöpferin und Autorin Lisa McGee reicht.

Und dieser kommt dem Cast so mühelos und authentisch über die Lippen, dass man gar nicht anders kann, als regelmäßig in hysterisches Gelächter auszubrechen und die Derry Girls mit ihren doch allzu weltlichen und verständlichen Teenie-Problemen ins Herz zu schließen. So gut und innovativ war Comedy seit Fleabag nicht mehr.

Nicht umsonst hält die Serie bei der Moviepilot-Community eine Wertung von 7,9/10 Punkten – und braucht sich somit nicht vor The Body zu verstecken. Bei Rotten Tomatoes kommt Derry Girls sogar auf einen unglaublichen Kritiker:innen-Score von 99 Prozent gegen eine Publikumswertung von 94 Prozent.

Nach The Body: Wo könnt ihr Derry Girls schauen?

Die 1. Staffel von Derry Girls feierte 2018 ihre Premiere auf dem britischen Sender Channel 4 und ging dort 2022 mit einer 3. Staffel zu Ende. Die komplette Serie findet ihr hierzulande im Streaming-Abo bei Netflix.