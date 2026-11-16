Geniale Serie erobert weltweit die Netflix-Charts: In den USA wird ihre Absetzung gefordert

Mit einer Mischung aus Teenie-Drama, Mystery und Horror erobert die neue Netflix-Serie die Charts. Doch nicht alle sind begeistert. In den USA formt sich eine Protestbewegung.

Die neue Netflix-Serie The Body stürmt nicht nur weltweit die Streaming-Charts, sondern sorgt auch für jede Menge Empörung. In den USA führt sie aktuell sogar zu einer Protestbewegung, die schon über 90.000 Stimmen (Stand: 14. November) gesammelt hat und die Absetzung der Serie fordert.

Petition fordert Absetzung von Netflix-Serie The Body

Auf der Plattform CitizenGO wurde die Petition laut Forbes gestartet. Die Kritiker:innen werfen dem Streamingdienst unter anderem vor, den christlichen Glauben zu beleidigen, und klagten über die Darstellung "falscher Heiliger" und die "Verachtung des Glaubens". Dabei nimmt The Body sein Thema durchaus ernst und erzählt umfassend von der Gefahr falscher Propheten und religiöser Manipulation.

In The Body sucht das Tanzteam einer katholischen Schule nach Verstärkung. Doch nachdem ein Aufnahmeritual schwerwiegende Folgen nach sich zieht, verbreitet sich unter den Teenagerinnen Panik, dass sie übernatürliche Kräfte heraufbeschworen haben. Das bleibt nicht lange im Verborgenen und bringt bald darauf die ganze Kleinstadt in Aufruhr.

Showrunnerin Quinn Shephard, die schon mit Under the Bridge eindrücklich zeigte, zu was Mädchen fähig sind, verwebt in The Body die Teenie-Dramen mit religiösem Wahn. Dabei nutzt sie neben schwarzem Humor auch Elemente aus Mystery und Horror. Besonders gelungen ist, dass das Publikum mit den Figuren ins Zweifeln gerät, ob hier wirklich übernatürliche Kräfte am Werk sind oder alle Vorkommnisse psychologischen Ursprungs sind.

Während The Body zwar starke Kritik an den Machtstrukturen von Kulten übt und zeigt, wie religiöse Überzeugung in gefährliche Hysterie umschlagen kann, zeigt sie auch den Trost und die Hoffnung, die der Glaube schenken kann. So ist The Body weit mehr als eine Provokation und behandelt das Thema umfassend und aus verschiedenen Blickwinkeln.

Die Netflix-Serien-Charts (Stand: 16. November 2026)

Kommt The Body Staffel 2?

Netflix hat sich bislang nicht zu der Kritik geäußert. Wahrscheinlicher als eine Absetzung dürfte allerdings eine Fortsetzung sein. Dafür sprechen unter anderem die Zahlen. Laut FlixPatrol befindet sich The Body aktuell in 13 Ländern an der Spitze der Streaming-Charts, in Deutschland ist sie auf Platz 2.

Doch auch inhaltlich ist The Body noch nicht am Ende. Zwar sind die wichtigsten Erzählstränge zu Ende geführt, dennoch wird in den letzten Sekunden der Raum für Staffel 2 geöffnet. Bislang hat Netflix neue Folgen nicht bestätigt oder negiert. Für die Fans gibt es also Hoffnung und für die Kritiker:innen womöglich einen weiteren Aufreger.