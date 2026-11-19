Netflix ist es erneut gelungen, einen echten Hit zu landen. Die neue Coming-of-Age-Serie mit jeder Menge Mystery- und Thriller-Elementen begeistert die Fans.

Seit einigen Tagen könnt ihr euch auf Netflix The Body ansehen und wenn ihr etwas mit Mystery-Thrillern, Heranwachsenden und Religionskritik anfangen könnt, solltet ihr euch das nicht entgehen lassen. Die internationalen Reaktionen fallen überschwänglich aus und bei Rotten Tomatoes steht die neue Netflix-Serie aktuell bei stolzen 97 Prozent der Publikums-Bewertungen.

Staffel 1 von The Body auf Netflix kommt richtig gut an

Bei den Kritiker:innen steht die neue Thriller-Serie mit 90 Prozent auf dem Tomatometer zwar auch äußerst gut da, aber die 97 Prozent des Popcornmeters sind dann doch nochmal eine ganz andere Liga. Die Reviews der frischgebackenen Fans überschlagen sich förmlich mit Lob für die spannende erste Staffel von The Body. Dementsprechend groß ist die Hoffnung auf eine Staffel 2:

Wir brauchen die Verlängerung! Beste Serie, die ich seit Jahren auf Netflix gesehen habe.

In genau dasselbe Horn stoßen auch viele andere Rotten Tomatoes -User:innen. "Die beste Serie seit Ewigkeiten!" heißt es da, und immer wieder wird auch geäußert, die Fans hätten sich gewünscht, dass so eine Serie zu ihrer Jugendzeit bereits existiert hätte. Gelobt werden der Umgang mit LGBTQIA-Themen, mit Religion und die nahbaren Charaktere sowie der spannende Plot.

Besonders bemerkenswert wirkt, dass überraschend viele Menschen hier schreiben, die erste Staffel von The Body bereits mehrere Male geschaut zu haben. Wie zum Beispiel die Person, die unter dem Usernamen Nova H bei Rotten Tomatoes kommentiert:

Die Serie ist so gut, dass ich sie buchstäblich schon fünf Mal in nur einer Woche geschaut habe und immer noch zu ihr zurückkehre. Was sie so sehenswert macht, ist, wie relatable sie ist.

Während The Body weltweit die Netflix-Charts stürmt, wird in den USA ihre Absetzung gefordert

Wenn ihr euch jetzt fragt, worum es überhaupt geht: Im Jahr 2004 gerät an einer katholischen US-Schule ein Aufnahmeritual für das Tanzteam außer Kontrolle. Anschließend befürchten die teilnehmenden Teenagerinnen, womöglich übernatürliche Kräfte heraufbeschworen zu haben. Was darauf folgt, versetzt die gesamte Kleinstadt in Aufruhr.

Wie sieht es mit Staffel 2 von The Body aus?

Aktuell gibt es dazu leider noch keinerlei offizielle Ankündigungen. Angesichts des Hypes und Erfolges der Serie stehen die Chancen momentan aber zumindest schon mal nicht schlecht. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.