The Boys-Finale tötet 9 Figuren (!) auf einmal: Die 5. Folge von Staffel 5 eskaliert

Die 5. Staffel von The Boys verabschiedet sich in Folge 5 von der nächsten Hauptfigur. Es ist längst nicht der einzige Tod, mit dem die neue Episode schockiert.

Unaufhaltsam steuert The Boys auf das Serienfinale zu, das garantiert nicht alle liebgewonnenen Figuren überleben werden. Nachdem Staffel 5 gleich zu Beginn mit dem Tod von A-Train drastisch klarmachte, dass niemand mehr sicher ist, zögerte die Amazon-Serie seither, sich wichtigen Hauptcharakteren zu entledigen – bis jetzt.

Die "One Shots" betitelte 5. Folge, die seit dem 29. April bei Prime Video zu sehen ist, wurde im Vorfeld mit Spannung erwartet – vor allem von Supernatural-Fans. Denn hier vereint Showrunner Eric Kripke die drei größten Stars seiner früheren Fantasyserie für ein chaotisches Blutbad. Der größte Moment findet hingegen an anderer Stelle statt: The Boys befördert den nächsten Hauptcharakter ins Jenseits.

Achtung, es folgen mörderische Spoiler.

The Boys Staffel 5 tötet in Folge 5 die zweite große Hauptfigur

Folge 5 beleuchtet die Erlebnisse mehrerer Charaktere an einem Tag, die sonst eher selten im Rampenlicht der Superhelden-Serie stehen. Neben kurzen Sidestories mit Soldier Boy, Black Noir, Sister Sage und sogar Butchers treuem Vierbeiner Terror widmet sich ein Kapitel auch dem Seven-Mitglied Firecracker (Valorie Curry), die seit Staffel 4 zum Hauptcast von The Boys gehört. Und leider ist dies ihr letzter Auftritt.

Die 5. Staffel von The Boys enthüllt in Folge 5, dass hinter der übersexualisierten Patriotismus-Fassade und all den rechtspopulistischen Hasstiraden tatsächlich ein Mensch steckt. Homelanders Pläne, sich als einzig wahren Gott zu offenbaren, stehen im krassen Widerspruch zu Firecrackers eigenem Glauben. Nachdem sie ihrem Anführer stets die Treue hielt, immer nach dem Mund redete und für ihn sogar eigene Muttermilch produzieren wollte, beginnt die Loyalität nun zu bröckeln.

Dass Firecracker mit seinem eigenen Vater ins Bett gestiegen ist, kann Homelander zwar noch verzeihen. Doch, dass sie hinter seinem Rücken an seiner Göttlichkeit zweifelt, ist zu viel des Guten. Und so feuert er seine wohl treueste Unterstützerin aus den Reihen der Seven. Die Trennung bricht ihr das Herz und verzweifelt versucht sie Homelander mit Bekenntnissen ihrer Liebe und Hingabe umzustimmen.

Für einen unangenehm langen Moment erwarten Firecracker und das Publikum eine Reaktion von Homelander. Und dann passiert es: Er schmettert ihren Kopf kurzerhand gegen eine Adlerstatue, deren Flügel sich in Firecrackers Kopf bohrt. Todesursache: Patriotismus. Selbst wer ihren Charakter abgrundtief gehasst hat, kann am Ende nicht anders, als sie zu bemittleiden. Doch dieser tragische Tod ist nicht der einzige, den The Boys in dieser Folge auftrumpft.

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The Boys zelebriert die Supernatural-Reunion mit acht weiteren Toden

Folge 5 ist die bisher tödlichste der 5. Staffel. Neben dem dramatischen Verlust von Firecracker sterben auch acht weitere Menschen im Verlauf dieser blutgetränkten Stunde. So gerät Regisseur Adam Bourke (P.J. Byrne), der seit Staffel 2 immer wieder in The Boys sowie dem Spin-off Gen V zu sehen war, zwischen die Fronten des Konflikts von Deep und Black Noir. In einer der ekeligsten Szenen der Seasons wird er von einem Meerestier aus einer Toilette heraus ermordet, das sich in seinen Hintern bohrt.

Das blutige Highlight der Episode ist hingegen ein Abstecher nach Los Angeles, wo Soldier Boy nicht nur auf die beiden Supes Mister Marathon (Jared Padalecki) und Malchemical (Mischa Barton), sondern auch die Hollywood-Schauspieler Seth Rogen, Christopher Mintz-Plasse, Will Forte, Kumail Nanjiani sowie Craig Robinson trifft. Und jeder Einzelne dieser sieben Cameos kommt auf sehr drastische Weise ums Leben.

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