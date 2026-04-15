The Boys kam der Realität zu nahe: Amazon hätte die Ausstrahlung einer Folge fast verhindert

Das Finale der 4. Staffel von The Boys wäre beinahe gar nicht bei Amazon Prime veröffentlicht worden, weil es zu viel Ähnlichkeit mit echten Begebenheiten hatte.

Als das Finale der 4. Staffel von The Boys vor der Tür stand, herrschte offenbar große Sorge darüber, ob man die Episode einfach so veröffentlichen könne. Letzten Endes sei die Entscheidung sogar bis hoch zum Amazon-Chef gegangen, der dann doch noch grünes Licht gegeben hat. Allerdings nur unter einer Bedingung: Der Titel musste geändert werden.

The Boys-Staffelfinale von Staffel 4 wäre um ein Haar gar nicht bei Amazon Prime erschienen

Ursprünglich sollte die letzte Folge von Staffel 4 "Assassination Run" heißen, was dann aber zum generischen "Season 4 Finale" abgeändert wurde. Der Grund dafür hätte beinahe dafür gesorgt, dass die Folge gar nicht erschienen wäre. Letztlich hat sich Amazon dann aber doch dafür entschieden.

Im Gespräch mit Polygon berichtet der The Boys-Showrunner Eric Kripke von den wahrscheinlich aufregendsten und stressigsten 24 Stunden seiner Karriere. Das Problem: Weniger als eine Woche vor dem geplanten Release-Termin der Episode wurde auf den echten US-Präsidenten Donald Trump geschossen.

Im Season 4-Finale von The Boys plant Homelander (Antony Starr) ein Attentat auf den in der Serie frisch gewählten Präsidenten Rober Singer. Da kam die Satire der Realität natürlich gefährlich nahe und kurzzeitig war unklar, ob die Folge mit diesem Inhalt so kurz nach den Ereignissen in der echten Welt überhaupt veröffentlicht werden könnte.

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Kripke erinnert sich:

Es hat sehr viele Ängste hervorgerufen, weil ich bei dieser Folge Regie geführt habe. Ich hatte also emotional viel investiert und es gab eine sehr realistische Chance, dass die Ausstrahlung verzögert werden würde. Es ging die Befehlskette bis ganz nach oben zu Andy Jassy, dem Chef von Amazon, und er war okay damit, es auszustrahlen.

Das Einzige, was zurückkam, war: 'Ändert einfach den Titel. Es ist ein geschmackloser Titel im Anbetracht der Lage, aber es ist anders genug und wir werden es unterstützen.' Gottseidank haben sie das gemacht. Ich hatte wirklich stressige 24 Stunden, aber das alles verblasst im Vergleich zum Wahnsinn der echten Welt.

Dass die echte Welt so oft zu der übertriebenen Satire in The Boys aufholt, fühlt sich laut dem Showrunner nicht gut an. Bisher habe es ihm aber auf jeden Fall geholfen, die Realität in der Serie zu verarbeiten – was er nach dem großen Finale in Staffel 5 definitiv vermissen werde, wie Eric Kripke gegenüber Polygon erklärt.

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Wie geht es mit Amazons The Boys jetzt weiter?

Aktuell läuft die fünfte und letzte Staffel von The Boys bei Amazon. Die insgesamt acht Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus bis zum 20. Mai 2026 veröffentlicht. Danach ist zum Glück noch nicht ganz Schluss mit dem abgefahrenen Comic-Universum. Schon 2027 soll nämlich das Prequel Vought Rising starten.