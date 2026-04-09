The Boys liefert die besten 10 Minuten von Staffel 5 ab: Das ist die unglaublichste Folge seit dem Herogasm

The Boys bringt die drei Hauptdarsteller der Fantasyserie Supernatural für eine durchgeknallte Reunion zusammen. Sie gehört zu den größten Highlights von Staffel 5.

Auf den ersten Blick mag Folge 5 der 5. Staffel von The Boys einer Fillerepisode gleichkommen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es sich um die finale Season handelt, in der eigentlich keine Zeit mit Nebensächlichkeiten vergeudet werden sollte. Doch mit einem besonderen Konzept und einer völlig durchgeknallten Reunion für Fans der Fantasy-Horrorserie Supernatural wird dieses Kapitel zum absoluten Höhepunkt.

Für meinen Geschmack hatte die erste Hälfte von Staffel 5 bisher zu wenige WTF-Momente, versaute Gags und für den feierlichen Anlass des Serienfinales zu wenig Cameos abliefern können. Umso erstaunter war ich, dass Folge 5 all meine Kritikpunkte innerhalb von nur einer Stunde ausmerzt und mir die 10 besten Minuten der bisherigen Season schenkt.

Achtung, es folgen Spoiler.

The Boys Staffel 5 rückt Nebenfiguren in den Mittelpunkt

In Anlehnung an das Comicformat, dem The Boys ursprünglich entsprungen ist, präsentiert sich die Episode "One Shots" als eine Art Anthologie, die sich den Erlebnissen einzelner Nebencharaktere an einem Tag widmet. Die insgesamt fünf Minikapitel sind aber nicht ausschließlich verspielte Nebenmissionen abseits der Haupthandlung. Auch bekommen Fans endlich eine längst überfällige Antwort auf eine offene Frage sowie den schockierenden Tod einer Hauptfigur.

Doch zuerst beginnt die Folge mit einer Versammlung der Seven, die sich auf Homelanders (Antony Starr) Verkündung als einzig wahren Gott vorbereiten. Dazu gehört natürlich auch die Veröffentlichung einer eigenen Homelander-Bibel, welche das alte und neue Testament um das dritte, von KI geschriebene brandneue Amerikanische Testament ergänzt.

Mit einer Sidestory rund um Firecracker (Valorie Curry) verleiht Staffel 5 der rechtskonservativen Hassschleuder eine unerwartete menschliche Seite, wenn ihr gesamter christlicher Glaube von Homelander auf die Probe gestellt wird. Ein weiteres Kapitel widmet sich Sister Sage (Susan Heyward), die endlich offenbart, worum es sich bei Phase 2 ihres geheimen Masterplans handelt: Sie will einen Krieg anzetteln, der Supes und Menschen vernichtet, damit sie endlich ihre Ruhe hat.

Eine Nebengeschichte um Black Noir (Nathan Mitchell) offenbart seine heimliche Nebentätigkeit als Bühnenschauspieler und eskaliert in einem der witzigsten WTF-Tode von Staffel 5, wenn dessen Mentor Adam (P.J. Byrne) beim Toilettengang von einem durch Deep (Chace Crawford) beauftragten Aal durch den Hintern hindurch ermordet wird. Nicht weniger schräg ist der Perspektivwechsel zu Butchers knuddeliger Bulldogge Terror, der sich in Tagträumen verliert, in denen Homelander ihm ein pralles Hinterteil zum Rammeln anbietet.

Abseits herrlich verschrobener The Boys-Gags und erneut hervorragenden Charaktermomenten ist das wahre Highlight dieser Sonderfolge aber die Nebenmission von Soldier Boy, die ihn nach Los Angeles führt. Dort bekommen Fans endlich das, worauf sie gewartet haben: Die Supernatural-Stars Jensen Ackles und Jared Padalecki stehen auch in The Boys gemeinsam vor der Kamera.

Supernatural-Reunion in The Boys Staffel 5 ist purer Wahnsinn

Seit mittlerweile fast zwei Jahren steht fest, dass Jared Padalecki in Staffel 5 auftreten wird und The Boys-Showrunner Eric Kripke damit die beiden Winchester-Brüder aus seiner erfolgreichen Dark Fantasy-Serie Supernatural wiedervereint – in völlig konträren Rollen natürlich. Erst war ich enttäuscht, dass die mit Spannung erwartete Reunion lediglich auf eine Folge begrenzt ist. Dazu dauert sie nur 10 Minuten.

Doch in genau diesen 10 Minuten kulminiert so gut wie alles, was ich an The Boys liebe. Angefangen mit einer herrlich schrägen Cameo-Parade als bitterböse Hollywood-Satire. Hierbei versammeln sich die Schauspieler Kumail Nanjiani, Christopher Mintz-Plasse, Seth Rogen und Will Forte – sowie Craig Robinson, der zu lange auf dem Klo verweilt – für eine Pokerrunde. Dabei lamentieren sie an der Seite des Gas-Superhelden Malchemical (Misha Collins) Homelanders Faschismus, der auch in Hollywood um sich greift.

Das alles spielt sich im Luxus-Loft des abgehalfterten Super-Speedsters Mister Marathon (Padalecki) ab. Der hält sich nach dem Ende seiner Seven-Karriere als schnellster Dealer der Stadt und mit Filmauftritten in billigen Superheldenstreifen aus dem Hause Sony Pictures TV über Wasser – einer der lustigsten Meta-Gags der ganzen Staffel. Das Herzstück dieser Sequenz ist allerdings das Zusammenspiel von Padalecki und Ackles, deren The Boys-Charaktere erstmal gemeinsam eine Line Kokain ziehen.

Dass die beiden Supernatural-Stars über zwei Jahrzehnte hinweg eine perfekt eingespielte Dynamik entwickelt haben, ist von der ersten Sekunde an zu spüren. Wenn sie plötzlich einen derben Spruch nach dem anderen raushauen, werden vor allem Supernatural-Fans aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Und das bleibt direkt im Halse stecken, sobald die Reunion plötzlich in Hektolitern Blut eskaliert.

Jetzt kann ich mich definitiv nicht mehr beklagen, dass Staffel 5 zu wenige WTF-Momente abliefert. Ein Hollywood-Star nach dem anderen wird vom durch seine Wohnung rasenden Mister Marathon zerfetzt. Mit jedem weiteren saftigen Tod wird die Szene verstörender und vor allem lustiger. Als Seth Rogens zerteilter Körper um Erlösung fleht, krümmte ich mich vor Lachen. Gefolgt von meinem schmerzverzerrten Lachschrei, wenn Soldier Boy seinem Supe-Kollegen beide Füße bricht, ehe dessen Gesicht von Homelander zu Brei getreten wird.

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The Boys beendet die Wahnsinns-Folge mit einem üblen Schock

Mit nur 10 wahnsinnigen Minuten hat The Boys für mich die 5. Staffel ein ganzes Stück aufgewertet. Auch wenn uns hier vielleicht kein zweiter Herogasm erwartet hat, war dieser kurzweilige Ausflug in die blutige Eskalation genau der Spaß, den die Amazon-Serie kurz vor dem Finale bitter nötig hat. Denn für mich steht außer Frage, dass die Geschichte ab jetzt nur noch düsterer und tödlicher werden wird.

Dass mich Folge 5 mit einem Lachen im Gesicht entlassen hat, kann ich allerdings nicht behaupten. Abgerundet werden die 60+ Minuten nämlich von einer wahrlich beklemmenden Konfrontation zwischen Homelander und Firecracker. Die nervenaufreibende Anspannung entlädt sich in einem Gewaltakt, der mich mit offenem Mund auf den Folgenabspann hat starren lassen.

Während ich Firecracker über die gesamte 4. Staffel hinweg einen möglichst grausamen Tod gewünscht hatte, muss ich zugeben, dass mich ihre verzweifelte Liebesbekundung als letzter Rettungsanker vor Homelanders Zorn doch unerwartet berührt hat. Als ihr Kopf auf eine Adlerstatue geschmettert wird und The Boys unerträglich lang auf ihrem sterbenden Gesicht verweilt, empfand ich tatsächlich Mitgefühl für ihr trauriges Ende.

Diese Ausnahmefolge wird mir aus mehreren Gründen noch lange als eine der besten Überraschungen von The Boys im Gedächtnis bleiben. Auch wenn Staffel 5 bisher alles andere als perfekt war, hat sie diesmal abgeliefert.

Neue Folgen der 5. Staffel The Boys erscheinen immer mittwochs ab 9:00 Uhr morgens bei Amazon. Das Serienfinale wird am 20. Mai veröffentlicht.

