The Boys-Macher enthüllt, wann es nach Staffel 5 mit der neuen Serie weitergeht

Das Ende der beliebten Superhelden-Satire The Boys steht kurz bevor, doch mit dem geplanten Prequel beginnt auch ein neues Kapitel. Nun verriet Eric Kripke, wann Vought Rising erscheinen wird.

Wenn es nach Amazon gegangen wäre, würde es The Boys Staffel 6 geben, doch Serienschöpfer Eric Kripke erzwang das Ende mit einem Trick. Fans der Superhelden-Serie müssen sich nach Staffel 5 jedoch nicht endgültig verabschieden. Gegenüber Collider verriet Kripke, wann es mit dem Prequel The Boys: Vought Rising weitergeht.

The Boys-Prequel Vought Rising startet 2027

Vought Rising spielt in den 50er-Jahren und erzählt die Vorgeschichte von Homelanders Vater Soldier Boy (Jensen Ackles) und Stormfront (Aya Cash). Eingebettet in eine düstere Mordgeschichte wird auch die Entstehung des mächtigen und korrupten Vought-Konzerns erzählt.

Während The Boys Staffel 5 am 8. April 2026 auf Prime Video startet, wird Vought Rising laut Kripke "irgendwann im nächsten Jahr" erscheinen, vermutlich in der ersten Jahreshälfte. Die Dreharbeiten endeten bereits letzten Monat, doch dem Prequel steht noch eine aufwendige Post-Produktion bevor. Allein die Fertigstellung der visuellen Effekte würde mindestens bis November, Dezember andauern.

Trotz der Wartezeit gibt Kripke schon einen optimistischen Ausblick:



Ich habe bisher Rohschnitte bis einschließlich Episode 7 gesehen, glaube ich, und die sind gut! Es fügt sich gerade wirklich alles zusammen. Ich denke, den Leuten wird das gefallen.

Mehr The Boys-News:

The Boys: Vought Rising – schon jetzt Ideen für Staffel 2

Und auch die Zukunft des Prequels scheint bereits gesichert zu sein. Von Anfang an sei die neue Serie mit Stoff für mehrere Staffeln geplant gewesen und auch die Vorbereitungen für die zweite scheinen schon zu laufen:

Paul Grelong, der die Serie leitet und einer meiner wichtigsten Autoren bei The Boys war [...] hat einige wirklich spannende und sehr innovative Ideen vorgestellt, wie Staffel 2 aussehen könnte.

Wie gut die mit einem Mordrätsel gespickte Vorgeschichte sein wird, erfahren wir dann 2027, wenn Vought Rising bei Amazon Prime erscheint. Zuvor wartet das große Finale von The Boys, welches ab dem 8. April wöchentlich erscheint.