The Boys-Macher schießt gegen große Sci-Fi-Serien, in denen niemand stirbt: Wir alle wissen, welche er meint

Das Finale des Prime-Hits The Boys wird keine Gefangenen machen. Das stellte Showrunner Eric Kripke jetzt nochmal klar, um gleichzeitig gegen eine andere Art von Serienende zu feuern.

Fans der Amazon Prime-Serie The Boys sollten sich nicht zu stark an Hauptfiguren wie Billy Butcher (Karl Urban) klammern. Schöpfer Eric Kripke hat jetzt nochmal klargestellt, dass das kommende Finale seines Hits garantiert nicht jeden großen Charakter lebendig davonkommen lassen wird. Der Showrunner zog dafür einen Vergleich zu einer anderen Art von Serienende, mit dem er vermutlich auf eine ganz bestimmte Netflix-Sensation anspielt.

The Boys-Schöpfer wettert gegen ganz bestimmte Form von Serienende

Im aktuellen Interview mit GamesRadar erklärte Kripke, was ihn beim großen Finale einer teuren Serienproduktion zur Weißglut treiben würde:

Man kann die Leute mit emotionalen Konfrontationen konfrontieren, von denen sie sich nie erholen werden. Wir wollten das voll ausnutzen und diese atemberaubenden Momente schaffen. Es ist ein Kampf und es wird Opfer geben. Es wäre unrealistisch, das nicht zu tun.

Es ärgert mich, wenn man eine große, epische Science-Fiction-Serie hat und am Ende heißt es dann: 'Ach, allen geht es gut.' Ich schreie dann immer wieder den Bildschirm an: 'Alles hat seinen Preis, so kann man nicht einfach damit durchkommen!' Also ja, ich würde mich nicht zu sehr an eine einzelne Figur binden.

Hier könnt ihr noch den deutschen Trailer zum The Boys-Finale schauen:

The Boys - S05 Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn der The Boys-Schöpfer keinen konkreten Titel nennt, ist ziemlich klar, dass Kripke mit seinen Aussagen wohl auf Stranger Things abzielt. Das große Finale des Netflix-Mega-Hits hat nach dem Release stark gespalten und einer der großen Kritikpunkte von Fans war unter anderem die Mutlosigkeit, was das Ableben bedeutender Figuren angeht.

Ohne konkrete Details zu verraten, teaste The Boys-Star Antony Starr schon letztes Jahr ein "überraschendes oder schockierendes" Staffel 5-Finale an. Nach dem Ende der Superheldenserie dürfte sich also vermutlich niemand über mangelnde Radikalität in Bezug auf getötete Charaktere beschweren.

Wann startet The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime?

Das große The Boys-Serienfinale startet am 8. April bei Amazon Prime. Zum Auftakt von Staffel 5 werden direkt zwei Episoden bei dem Streamer veröffentlicht. Der Rest der insgesamt acht Folgen umfassenden Season folgt dann im Wochentakt.

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Podcast: Was wird Netflix' nächste Serien-Sensation nach Stranger Things?

Nach dem Finale von Stranger Things klafft eine Leerstelle im Netflix-Programm. Welche Serie hat das Potenzial, das nächste Netflix-Phänomen zu werden, das die Massen anlockt?

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