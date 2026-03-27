The Boys-Macher warnt jetzt schon: Deswegen hat das heiß erwartete Serienfinale keine große Endschlacht

In wenigen Wochen endet The Boys bei Amazon Prime. Auf eine große Endschlacht wie im Finale von Game of Thrones sollten wir uns jedoch nicht gefasst machen, warnt Showrunner Eric Kripke.

Seit fast sieben Jahren begleitet uns The Boys bei Amazon Prime als eine der düstersten, aber auch prägendsten Superhelden:innen-Geschichten unserer Zeit. Mit dem Start der 6. Staffel biegen wir in die Zielgerade ein. Die nächsten acht Folgen werden die letzten sein, die wir bei dem Streamer von der Hauptserie zu Gesicht bekommen.



Kein Wunder, dass Fans sehr gespannt auf das Ende sind. Wird Homelander die Welt in Schutt und Asche legen? Oder besteht doch noch ein Funken Hoffnung, dass sich Billy Butcher und Co. erfolgreich gegen seine Schreckensherrschaft auflehnen können? Die Fronten sind klar verteilt. Eine große Schlacht wird es aber nicht geben.

Dem The Boys-Finale steht leider nicht das Budget einer Game of Thrones-Serie zur Verfügung

Das hat Serienschöpfer und Showrunner Eric Kripke (Supernatural) nun in einem neuen Interview verraten. Mit SFX Magazine spricht er über die abschließende Staffel von The Boys und hat gleich eine Warnung parat: Wer ein Schlachtengetümmel wie am Ende von Game of Thrones erwartet, wird enttäuscht werden.

Kripke beschreibt den Einstieg in die 6. Staffel wie folgt:

Es ist eine völlig veränderte Welt. Es ist Homelanders Welt, und leider leben wir alle darin. Starlight leistet verzweifelten Widerstand, aber die Boys sind verstreut. Frenchie, Mother's Milk und Hughie wurden gefangen genommen. Wir haben viel über die französische Résistance und Ausbrüche aus Gefangenenlagern gesprochen. Wir haben uns wirklich durch diese Art von Staffel gearbeitet.

Zum weiteren Verlauf sagt er:

Es gibt keine großen Schlachtenszenen, weil wir immer noch nicht das Budget von Game of Thrones haben, aber es gibt viele sehr direkte Konfrontationen; viele der Leute, von denen man sich wünscht, dass sie aufeinanderprallen, prallen tatsächlich aufeinander. Ich hoffe, es ist kathartisch und emotional befriedigend, aber ich habe ein kleines bisschen Angst.

Allzu nervös muss Kripke allerdings nicht sein. Auch wenn sich The Boys kein epochales Schlachtengemälde wie Game of Thrones leisten kann, steht die Serie sehr hoch im Kurs bei ihren Fans und gehört definitiv zu den hochwertiger produzierten Formaten, die sich aktuell in der Streaming-Landschaft finden lassen.

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Wann startet The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime?

Die 5. Staffel von The Boys feiert am 8. April 2026 mit einer Doppelfolge ihre Premiere bei Amazon Prime. Die verbleibenden sechs Kapitel werden im Wochentakt jeden Mittwoch veröffentlicht. Für Fans, die noch mehr aus dem Universum sehen wollen, geht die Reise mit den Spin-off-Serien Vought Rising und The Boys: Mexico weiter.