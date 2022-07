The Boys-Schöpfer bestätigt Soldier Boys Rückkehr – aber nicht für Staffel 4

In The Boys Staffel 3 begeistert Supernatural-Star Jensen Ackles als Soldier Boy. Die Rückkehr des Anti-Captain America gilt als sicher – aber es gibt dabei ein Problem.

Was Stormfront für die 2. Staffel von The Boys war, ist Soldier Boy für Staffel 3. Der von Supernatural-Star Jensen Ackles gespielte Anti-Captain America auf blutigem Rachefeldzug ist nicht nur Triebfeder der meisten Geschehnisse, sondern begeistert Fans auch mit jedem seiner Auftritte. Wer sich eine Rückkehr von Soldier Boy in zukünftigen The Boys-Staffeln wünscht, hat jetzt Grund zur Freude.

Achtung, Spoiler zum Finale von The Boys Staffel 3:

The Boys bringt Soldier Boy zurück – aber wohl nicht in Staffel 4

Am Ende der 3. Staffel von The Boys stehen gleich drei Abschiede an. Black Noir stirbt einen kontroversen Tod, Queen Maeve verabschiedet sich in ihr Happy End und Soldier Boy wird erneut auf Eis gelegt. Ist der mächtigste aller Supes damit raus aus der Serie? The Boys-Schowrunner Eric Kripke gibt nun Entwarnung.

"Die Serie wird nicht enden, ohne dass Soldier Boy wieder auftaucht.", versichert Kripke gegenüber TVLine . Die gute Nachricht also: Wir werden Soldier Boy in Zukunft wiedersehen. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht: Auf eine Rückkehr direkt in der nächsten Staffel sollten Fans nicht hoffen.

Kurzfristig wird er wahrscheinlich nicht auftauchen. Aber es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum wir ihn nicht getötet haben.

Soldier Boy wird voraussichtlich die komplette Staffel 4 eine Auszeit nehmen. Der Grund dafür ist simpel. Darsteller Jensen Ackles spielt die Hauptrolle in der 3. Staffel der Krimiserie Big Sky. Diese geht kommenden September bei ABC an den Start. Für die Dreharbeiten zur 4. Staffel The Boys, die bereits im August beginnen, hat er in seinem vollen Terminplan gerade leider keinen Platz.

Damit die Geschichte dorthin kommt, wo wir sie brauchen, muss man manchmal Figuren für eine Minute auf die Bank setzen. Aber nur weil sie auf der Bank sitzen, heißt das nicht, dass sie nicht wieder ins Spiel kommen.

Soldier Boy ist zum Ende von Staffel 3 zu einer der wichtigsten Personen in The Boys aufgestiegen. Nicht nur ist er Homelanders (Antony Starr) biologischer Vater und damit essentieller Teil seiner Charakterentwicklung, sondern auch der aktuell einzige Supe, der in der Lage ist, ihn zu töten. Er ist die ultimative Waffe im Kampf gegen den psychotischen Superhelden – und hoffentlich wird diese nicht all zu lange in der frostigen Schublade verstauben.

Wann kommt The Boys Staffel 4 bei Amazon Prime Video?

Die Dreharbeiten für die neuen Folgen stehen kurz bevor. Ausgehend von der Produktionszeit vorangegangener The Boys-Seasons werden diese voraussichtlich bis zum Frühjahr 2023 andauern. Damit wäre ein Start der 4. Staffel The Boys gegen Ende 2023 auf Prime Video durchaus realistisch.



