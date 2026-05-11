The-Boys-Schöpfer verrät jetzt schon die Laufzeit des Finales – und es ist kürzer als erwartet

Amazons Superhelden-Hit The Boys hat noch vor dem Serienfinale die Länge seiner letzten Episode enthüllt: Sie ist kürzer, als die meisten im Vorfeld vermutet haben dürften.

Sechs Folgen der finalen Staffel The Boys sind bei Amazon Prime Video schon über die Bildschirme geflimmert, zwei verbleiben noch bis zum Serienfinale. Gespannt warten Fans, wer sich als Nächstes in die Reihen der bereits 17 Toten in Staffel 5 einreihen wird und welches Spektakel die abschließende Folge 8 krönt. Nun hat der Serienschöpfer auch die Laufzeit der Abschlussepisode bekanntgegeben.

Staffel 5 beendet die Superheldenserie: Die letzte The Boys-Folge ist kürzer als erwartet

Nachdem Fans sich zuletzt über "Filler-Episoden" beschwerten, in denen die Handlung von Staffel 5 nicht richtig vorankam, hebt sich The Boys seine größte Schlacht natürlich für das Serienfinale auf. Wie die letzte Auseinandersetzung zwischen Homelander (Antony Starr) und Butcher (Karl Urban) aussehen wird, nachdem der Anführer der Sieben zuletzt zu einer Art Gott aufgestiegen ist, und ob am Ende alle übernatürlich Begabten einem gewissen Virus zum Opfer fallen, bleibt abzuwarten. Folge 8 trägt im englischen Original laut IMDb auf jeden Fall den unheilschwangeren Episodentitel "Blood and Bone" (Blut und Knochen).

Nachdem das erste große Serienende des Jahres, Stranger Things, im Finale eine XXL-Laufzeit von 2 Stunden und 8 Minuten für den Abschied bereitstellte, wirkt der letzte Knall von The Boys verglichen damit richtig schmal. Gegenüber Collider verriet Serienschöpfer Eric Kripke:

Es wird nicht [extra-lang]. Es läuft 1 Stunde und 5 Minuten. Wir machen nicht dieses gewaltige, überdimensionale 90-Minuten-Ding. Ich weiß gar nicht, ob wir dafür genug ... ich denke, das Publikum wäre am Ende gelangweilt gewesen, wenn wir es in die Länge gezogen hätten. Also nein, wir sind bei 65 Minuten, maximal 66, denke ich. Aber wir haben alles, was geht, in diese letzten Episoden gesteckt.

Auch die Economic Times India berichtet vor der geplanten Kinopremiere von The Boys von einer ähnlichen Laufzeit: 1 Stunde und 3 Minuten. Fans sollten sich also auf ein Finale mit der ungefähren Laufzeit einer normalen Episode der Superheld:innen einstellen.

Serienfinale mit Staffel 5, Episode 8: Wann kommt die letzte Folge von The Boys zu Amazon?

Diese Woche läuft erst einmal zu gewohnter Zeit am Mittwoch, dem 13. Mai, die vorletzte, also 7. Episode der 5. Staffel. Folge 8 markiert dann eine Woche später das Staffel- und Serienende von The Boys. In Deutschland zeigt Amazon Prime Video das Finale am 20. Mai 2026 ab 9 Uhr.

Da in den USA Kino-Events dazu einladen, den The Boys-Abschied schon einige Stunden eher zu erleben, solltet ihr euch als Fans am Morgen allerdings vorsichtig im Internet bewegen, um nicht gespoilert zu werden.

Podcast-Check: Wie gut war der The Boys-Start in Staffel 5?

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Vor sieben Jahren startete die Superhelden-Serie The Boys bei Amazon Prime Video, nun naht ihr Ende. Streamgestöber-Moderator und Serien-Experte Max Wieseler hat einen großen Teil der 5. Staffel gesehen und teilt in dieser Folge seine Meinung. Er verrät, ob die neuen Folgen dieselben Schwächen haben wie Staffel 4, wie es mit Homelander weitergeht und was euch – spoilerfrei – in der Supernatural-Reunion der neuen Staffel erwartet.

