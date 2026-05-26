The Boys-Schöpfer wollte Hauptfigur der ersten Stunde fürs Finale zurückbringen – aber der Star sagte ab

Das Finale von Amazons Hitserie The Boys ist letzte Woche über die Bühne gegangen. Allerdings ohne den fast ermöglichten Gastauftritt einer Hauptfigur der ersten Stunde.

Am 20. Mai 2026 hat Amazon Prime Video das Finale von The Boys veröffentlicht und damit die Meinungen der Fans gespalten. Der Idee, einen der wichtigsten Charaktere aus den ersten Staffeln noch einmal zurückzubringen, schob die Darstellerin von Queen Maeve (Dominique McElligott) persönlich den Riegel vor.

The Boys musste im Finale leider auf Queen Maeve verzichten

Am Ende von Staffel 5 überschlagen sich die Ereignisse, damit die Serie The Boys in ihr (blutiges) Ende münden kann. Die Amazon-Serie musste viele Tote verkraften. Ein in Betracht gezogener Cameo mit einer der wenigen frühen Überlebenden kam leider nicht zustande: das Wiedersehen mit Queen Maeve.

Die irische Schauspielerin Dominique McElligott spielte die desillusionierte Kriegerin der Seven von Staffel 1 bis Staffel 3 in 24 Folgen. Im Staffelfinale der dritten Season verlor Queen Maeve ihre Kräfte im Kampf gegen Soldier Boy (Jensen Ackles) und opferte sich durch einen Fenstersprung. Überraschend enthüllte The Boys aber anschließend, dass sie ihren vermeintlichen Tod überlebt hatte und mit ihrer Partnerin Elena untergetaucht war (dieses Wissen auf Videomaterial löschte Ashley in einem menschlichen Moment und schenkte Maeve so die Freiheit).

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Eine Rückkehr von Queen Maeve im Finale wäre erzählerisch möglich gewesen. Warum es trotzdem nicht dazu kam, erklärte Serienschöpfer Eric Kripke im Interview mit Gold Derby :

Ich hätte Maeve wahnsinnig gerne dabei gehabt. Ich war mit Dom im Gespräch. Wir schreiben uns ab und zu immer noch E-Mails. Sie hat sich größtenteils aus der Schauspielerei zurückgezogen und es hat zeitlich bei ihr einfach nicht gepasst.

Das war alles eine sehr freundliche, völlig unkomplizierte Sache. Ich meinte so: ‚Wenn wir es schreiben würden, wärst du dabei?‘ Und sie sagte: ‚Ich bin da irgendwie raus und ich habe viel zu tun, deshalb klappt es leider nicht, aber richte allen ganz liebe Grüße von mir aus.‘ Das war’s eigentlich schon.

Hommage zollte The Boys der Superheldin der ersten Stunde im Finale (in Bild und Wort) trotzdem: So wie Starlight aka Annie (Erin Moriarty) in Staffel 1 einst zu der Wonder-Woman-ähnlichen Ikone aufblickte, sehen andere Mädchen nun zu ihr auf.

Wer hingegen auch nach dem Serienende in der Prequel-Serie Vought Rising zurückkehren wird, ist Maeves Endgegner Soldier Boy, wie kürzlich der erste Trailer zum neuen Serien-Ableger von The Boys verriet.

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Die 15 Highlights im Mai umfassen neben der neuen Netflix-Mysteryserie der Stranger Things-Macher und Amazons Crime-Serie Spider-Noir auch das Spin-off einer der besten Sci-Fi-Serien unserer Zeit sowie die nächste neue Yellowstone-Serie.